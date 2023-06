Destruction d'un restaurant en Ukraine: la Russie affirme ne frapper que des cibles militaires

Le Kremlin a affirmé mercredi ne frapper que des cibles militaires en Ukraine après la destruction d'un restaurant la veille au soir à Kramatorsk dans l'est, une frappe qui a fait au moins 10 morts et 61 blessés.

« La Russie ne frappe pas des infrastructures civiles, elle frappe des installations qui sont liées d'une manière ou d'une autre à des infrastructures militaires », a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

Le ministère russe de la Défense a lui indiqué avoir frappé à Kramatorsk un « point de déploiement temporaire » de la 56e brigade d'infanterie mécanisée des forces armées ukrainiennes.

La frappe sur Kramatorsk a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre-ville apprécié des journalistes, des travailleurs humanitaires et des soldats. Des médias ukrainiens ont évoqué la présence d'instructeurs militaires étrangers en ville.

Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le Parquet ukrainien.

Important noeud ferroviaire et abritant des sites militaires, Kramatorsk est très régulièrement visée par des bombardements russes.

Le plus meurtrier a été celui de la gare, frappée en avril 2022, qui avait fait 61 morts et plus de 160 blessés. Cette frappe a eu lieu quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville de Kramatorsk.