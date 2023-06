[EN DIRECT] Suivez les reporters du Journal sur le parquet du repêchage

NASHVILLE | C'est enfin le grand jour. Celui que les partisans attendent depuis des semaines et que l'état-major du Canadien prépare depuis plusieurs mois. Sur qui Kent Hughes jettera-t-il son dévolu avec la cinquième sélection du repêchage? Will Smith, Ryan Leonard, Zach Benson? Prendra-t-il le risque d'appeler le nom du mystérieux Matvei Michkov?

Et si le directeur général du Tricolore parvenait à améliorer son sort? Pourrait-il convaincre les Ducks d'Anaheim de troquer le deuxième choix au total? À l'inverse, Hughes acceptera-t-il de reculer de quelques rangs en retour de considérations intéressantes?

Le Journal de Montréal a dépêché trois journalistes sur place pour vous permettre d'obtenir la réponse à ces questions en temps réel. Vous pourrez également être informés rapidement des jeux de coulisses et des transactions qui surviendront aux quatre coins de la LNH.

Reilly Smith à Pittsburgh, Barbashev reste à Vegas

Champion de la coupe Stanley et membre de la première heure des Golden Knights de Vegas, Reilly Smith poursuvira sa carrière à Pittsburgh. Les Penguins ont fait son acquisition en retour d'un choix de troisième tour en 2024. Peu de temps après le départ de Smith, les Knights ont consenti un contrat de cinq ans et 25 millions à Ivan Barbashev. L'ancien des Blues de St. Louis a joué un rôle important dans la conquête de la coupe en se retrouvant à l'aile gauche avec Jack Eichel et Jonathan Marchessault.

L'Avalanche bouge encore

En matinée, l'Avalanche du Colorado s'est servi de l'un des choix (le 37e) acquis dans la transaction impliquant Alex Newhook pour faire l'acquisition de l'attaquant Ross Colton du Lightning de Tampa Bay.

À l'aube de ce repêchage, le Canadien possède neuf choix:

1re ronde

5e choix:

3e ronde

69e choix:

4e ronde

101e choix:

110e choix (de Pittsburgh):

128e choix (de Vegas):

5e ronde

133e choix:

144e choix (de Calgary):

6e ronde

165e choix:

7e ronde

197e choix: