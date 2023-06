Festibière de Lévis: une 5e édition qui propose plusieurs surprises et nouveautés

La cinquième édition du Festibière de Lévis commence dès ce jeudi sur le site du Quai Paquet, voisin de la traverse de Lévis. Pour ce cinquième anniversaire, l’organisation prévoit plusieurs nouveautés, dont la dégustation de cinq produits exclusifs qui seront commentés par une spécialiste de la bière.

L’équipe du Festibière a également profité de ce cinquième anniversaire pour changer la thématique de l’événement. Autrefois nommée «L’art de déguster», la thématique devient «Boire du pays».

«C’est une thématique axée sur la découverte, sur le voyage, que ce soit autant de voyager dans la bière que dans l’art ou dans la musique» explique Alexandra Bolduc, responsable des communications chez Evenma, organisateur de l’événement.

Cette thématique se traduira notamment par une chasse au trésor parmi les microbrasseries, la création en direct d’une œuvre peinte sur une voiture, l’élaboration d’une œuvre collective géante sous forme de carte d’anniversaire sur les traditionnelles lettres géantes du Festibière et la présence de plusieurs groupes de musique. Il y aura aussi la «Silent Disco» avec six DJ qui feront danser les gens.

Bières, cidres et whisky

Plus de 350 produits seront offerts parmi les 70 exposants qui seront sur place. Il s’agit d’un record pour l’événement, en termes de variété de produits à déguster. Il y aura également près d’une trentaine de produits sans alcool, alors que cette demande est de plus en plus populaire.

«C’est un site familial, alors on veut encourager les familles à venir nous voir», fait valoir Mme Bolduc.

Pour cette édition spéciale, les festivaliers auront la possibilité de se faire tatouer sur place et de choisir un tatou parmi les oeuvres spécialement créées pour l’occasion.

«Par exemple, les gens pourront se faire tatouer une cocotte de houblon, et le tout de façon sécuritaire compte tenu de la nature de l’événement», tient à souligner la porte-parole.

Alors que les prévisions météo sont incertaines pour le moment, l’organisation du Festibière dit avoir confiance malgré tout de battre le record de présence de l’an dernier.

«Nous aurons le pub Le Bucké qui sera couvert, ce n’est pas trop petit, mentionne Mme Bolduc. Et si les conditions le permettent, les microbrasseries auront des petites tentes à l’avant de leur kiosque pour abriter les gens, alors ça ne nous fait pas peur».

Retour aux jetons physiques

L’an dernier, le Festibière offrait la possibilité d’acheter des jetons virtuels par l’entremise de l’application Trendigo. L’option qui s’était avérée populaire avait toutefois causé beaucoup de problèmes à l’organisation, puisque le système avait cessé de fonctionner à plusieurs reprises lors des événements.

«Nous sommes de retour aux jetons physiques, mais les jetons restants achetés sur l’application sont encore valides et, éventuellement, on reviendra aux jetons virtuels», précise Mme Bolduc.

Le Festibière de Lévis se tient du 29 juin au 2 juillet.