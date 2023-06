Il débranche un congélateur et ruine «des décennies» de recherches

Un laboratoire américain a vu des années de recherche partir en fumée après qu’une personne chargée de nettoyer ses locaux ait débranché un congélateur.

L’appareil en question contenait des cultures de cellules, des échantillons et d’autre matériel de recherche stockés à une température avoisinant les -80 degrés Celsius pendant de nombreuses années jusqu’en septembre 2020, lorsqu’un employé des Services de nettoyage Daigle a fermé le disjoncteur associé à l’appareil, rapporte le journal Times Union.

Les dommages sont évalués à plus d’un million de dollars.

L’institut polytechnique Rensselaer à New York, où se trouve le laboratoire, a donc intenté une poursuite à l’endroit de la firme chargée du nettoyage au sein de l’université.

«C’est le comportement et la négligence des gens qui a causé tout ça, explique l’avocat de l’université, Michael Ginsberg. Malheureusement, ils ont effacé 25 ans de recherches.»

Une affiche indiquait en majuscule sur l’appareil «ce congélateur est en réparation. Ne le bougez pas et ne le débranchez pas. Aucun nettoyage n’est requis dans cette zone».

«Une majorité des spécimens ont été compromis, détruits et non récupérables, ruinant plus de 20 ans de recherches», peut-on lire dans la poursuite.

Les Services de nettoyage Daigle avaient été engagés au coût de 1,4 M$ pour le nettoyage des nombreux locaux de l’institut.

La poursuite demande des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été spécifié.