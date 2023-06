«Il n’y a rien pour empêcher Reinbacher de jouer dans la LNH» - Larry Mitchell, le DG à Kloten

NASHVILLE | David Reinbacher a logiquement remercié sa famille pour son parcours jusqu’au repêchage de la LNH. Mais le défenseur autrichien a également regardé en direction de son entraîneur des deux dernières saisons avec le EHC Kloten.

« Je dois dire un gros merci à Jeff Tomlinson, a dit Reinbacher en conférence de presse dans une pièce du Bridgestone Arena. Il est ici à Nashville. Il a facilité mon chemin vers le repêchage, il m’a donné beaucoup de confiance. »

Tomlinson, qui agira maintenant comme conseiller sénior à Kloten pour la prochaine saison, était touché par les commentaires de son jeune protégé.

« Je trouve ça très flatteur, a-t-il affirmé à un petit groupe journalistes de Montréal. David a fait ses débuts à Kloten à l’âge de 16 ans. Nous voulions qu’il se sente bien avec l’équipe. Nous connaissions son potentiel. Il a gravi les échelons rapidement pour décrocher un rôle important. Avant le début de la dernière saison, nous savions qu’il était pour gagner une place dans notre top quatre à la ligne bleue malgré son jeune âge. Il n’est pas juste un bon défenseur, il est un très bon jeune homme. »

Aux dires de Tomlinson, Reinbacher devait connaître son sort entre les 4e et 8e rangs à ce repêchage. Il n’a pas sursauté quand il a entendu son nom au cinquième échelon.

« Le Canadien vient d’obtenir un joueur qui sera très constant, a expliqué Tomlinson, un Manitobain de 53 ans. Il a un bon équilibre dans son jeu, autant défensivement qu’offensivement. Il représentera bien le Canadien dans le futur, il portera ce chandail avec une grande fierté. Il aura besoin de temps, mais il deviendra le défenseur que le Tricolore espère recevoir. »

Aucun obstacle

Aux côtés de Tomlinson lors de l’entrevue, Larry Mitchell, le directeur général à Kloten, a raconté une anecdote intéressante au sujet de Reinbacher.

« Un recruteur du Canadien m’a demandé en février ce qui allait l’empêcher de jouer dans la LNH et ma réponse a été: rien. J’ai dit que j’étais certain qu’il allait jouer dans la LNH sans pouvoir prédire quand. Ensuite, ce recruteur a regardé quelques matchs et quelques entraînements. On a bu un café et il m’a avoué qu’il était d’accord avec mon affirmation. C’était une validation qu’il avait vu la même chose. »

Mitchell n’a toutefois pas voulu identifier le recruteur. Mais on peut se douter qu’il s’agissait de Nick Bobrov ou de Martin Lapointe.