Incendies de forêt au Canada: une alerte vise plus de 80 millions d’Américains entre Chicago et New York

Plus de 80 millions de personnes du Midwest à la côte est sont sous alerte à la piètre qualité de l’air en raison de la fumée des incendies de forêt canadiens qui traverse la frontière américaine, rapporte CNN. Cette qualité de l’air nocive cause la fermeture de plages, des avertissements de visibilité réduite et des appels à rester à l’intérieur.

Le Canada connaît sa pire saison des incendies jamais enregistrée avec des centaines d’incendies de forêt qui font rage à travers le pays – plus de 200 sont «hors de contrôle».

Ces incendies de forêt ont entraîné les émissions les plus élevées jamais enregistrées pour le pays, selon un rapport publié mardi par Copernicus, une division du programme spatial de l’Union européenne.

Alors que la fumée pénètre aux États-Unis, des alertes sur la qualité de l’air ont été émises pour l’ensemble des États de l’Iowa, du Wisconsin, de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Delaware et du Maryland, ainsi que pour certaines parties du Kansas, du Missouri, du Minnesota, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, de New York et de la Virginie. Il est conseillé aux résidents de rester à l’intérieur avec leur climatisation en marche ou, dans certaines régions, de porter des masques N95 s’ils doivent être à l’extérieur.

AFP

Chicago et Detroit ont eu pendant des heures la pire qualité de l’air au monde mardi soir, l’air de Detroit atteignant à un moment donné un indice de qualité de l’air «très malsain» de 205, selon IQAir. Chicago a enregistré un indice de qualité de l’air de 174 mardi soir et se situait à 168 vers 6h, mercredi matin.

Les horizons des villes pouvaient être vus enveloppés de fumée mardi, avec une brume blanche persistant sur les routes et les quartiers.

«Je peux sentir comme une brûlure dans ma gorge», a déclaré Dalya Khuder, qui était en visite à Detroit, à l’affilié de CNN WXYZ. «La qualité de l’air est vraiment mauvaise et je ne veux pas de ça dans mes poumons.»

Chicago a demandé à tous les résidents – en particulier ceux souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants – d’éviter les activités de plein air et de se protéger de l’exposition. Les écoles publiques et les camps de Chicago déplacent également les activités à l’intérieur, ont déclaré les responsables de la ville dans un communiqué de presse.

À environ 20 km de là, Evanston, dans l’Illinois, ferme toutes les plages de baignade et annule un concert mardi en raison de la mauvaise qualité de l’air, a déclaré la ville sur Facebook, demandant aux habitants de limiter l’exposition à l’extérieur jusqu’à mercredi.

De l’autre côté de la frontière du Michigan, le pont Mackinac était couvert de fumée mardi. Les conducteurs ont été invités à conduire lentement et avec prudence en raison de la visibilité réduite sur le pont.

Des niveaux élevés de particules fines dans l’air du Michigan pourraient devenir malsains ou dangereux pour tous les résidents à certains moments – pas seulement pour les groupes sensibles, a averti le département de la santé de l’État.

«L’option la plus protectrice lorsque l’air est malsain pour vous est de rester à l’intérieur avec la climatisation, de réduire les activités intenses et de limiter les activités de plein air. Si vous devez être à l’extérieur, les masques N95 offrent une protection renforcée lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions du produit», a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

La fumée des feux de forêt transporte des particules, ou PM2,5 – un polluant minuscule, mais dangereux qui, lorsqu’il est inhalé, peut pénétrer profondément dans les tissus pulmonaires et perturber la circulation sanguine, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

La matière particulaire a été liée à un certain nombre de problèmes de santé, notamment l’asthme, les maladies cardiaques et d’autres maladies respiratoires.

Les villes américaines en alerte sur la qualité de l’air sont pour la plupart en «Code Orange» – avec l’air jugé malsain pour les groupes sensibles – ou «Code Red», c’est-à-dire lorsque l’air est jugé malsain pour le grand public.

New York devrait également voir des niveaux de fumée malsains revenir mercredi et jeudi dans certaines régions – environ trois semaines après que la ville a été en tête de liste des pires pollutions atmosphériques au monde lorsque la fumée a peint le ciel en orange.