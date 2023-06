Je place Lundqvist devant Price

Je ne croyais jamais voir ça ; trois gardiens de but intronisés au Temple de la Renommée la même année et c’est mérité dans tous les cas. À quand l’entrée de Carey Price au Temple ?

Bon, il devra d’abord être officiellement à la retraite pour être sélectionné, mais avant d’en débattre, je reconnais que les nouveaux immortels, Henrik Lundqvist, Tom Barrasso et Mike Vernon méritent pleinement cet honneur.

La différence, c’est que Lunqvist a terminé sa carrière en 2020, comparativement à 2002 pour Barrasso et Vernon qui sont arrivés dans la LNH au milieu des années 1980.

Pourquoi Barrasso et Vernon ont-ils attendu si longtemps ? Difficile à dire dans le cas de Vernon, d’autant plus que son ancien associé à Detroit, Chris Osgood, n’est toujours pas intronisé malgré une carrière de 401 victoires et deux coupes Stanley comme numéro un.

En ce qui concerne, Barrasso, sa personnalité et son mépris des médias n’ont pas aidé sa cause. Disons que se faire des amis n’a jamais été sa priorité.

Barrasso a joué de 18 à 37 ans, Vernon de 19 à 39 ans et Lundqvist, de 23 à 37 ans ; Price, de 20 ans à 34 ans, en incluant sa dernière saison de 2021-22 dans laquelle il n’a joué que cinq matchs.

On parle de différentes époques, Barrasso et Vernon ont gagné la coupe Stanley chacun deux fois.

Soulever la coupe n’est plus le critère principal dans une ligue à 32 équipes. Lundqvist et Luongo, les deux premiers gardiens des années 2000 à être intronisés, ne l’ont pas gagnée, tout comme Price.

Par contre, les trois ont amené leur club en finale une fois. Il n’y a aucun doute pour moi que Price sera intronisé un jour, mais comment départager Price, Luongo et Lundvist ?

Lundqvist avant Price

Ce sont trois comparables, mais si vous me demandez quelle carrière j’aurais aimé connaître parmi ces trois, c’est sans aucun doute celle de Lundqvist, principalement en raison de sa grande constance. Je place Luongo deuxième et Price, troisième.

Lundqvist a été finaliste au trophée Vézina à six reprises, l’emportant une fois. Ajoutez cinq autres saisons dans lesquelles il a été 4e, 5e ou 6e pour le nombre de votes au Vézina.

Ça fait déjà un total de onze saisons remarquables et tout autant de 30 victoires ou plus. Il a neuf saisons de 60 matchs à son actif, dont quatre au-delà de 70 parties.

Price a gagné le Vézina une fois et finaliste une autre fois. Il a été parmi les six plus populaire au vote à trois reprises. Au total, il n’a que cinq saisons de 30 victoires et cinq de 60 matchs ou plus, dont une de 70.

Quant à Luongo, il n’a pas gagné le Vézina, mais il a été finaliste trois fois et terminé quatrième à deux reprises. Il a huit saisons de 30 victoires à son dossier et neuf de 60 matchs ou plus, dont quatre de 72, 73, 75 et 76.

Les trois ont évolué dans un gros marché et ils ont chacun gagné une médaille d’or olympique. Luongo a passé une bonne partie de carrière en Floride entrecoupée de quelles bonnes saisons à Vancouver. Quant à Lundqvist, n’allez pas croire que c’est plus facile de garder le filet des Rangers que celui du Canadien.

Gretzky ou Lemieux ?

Difficile à dire lequel a atteint le meilleur niveau. C’est un peu comme comparer Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Par contre, si la question est : quelle carrière auriez-vous aimé avoir, celle de Gretzky ou de Lemieux ? La réponse est facile.

À mon avis, la durabilité et la constance consacrent Lundqvist hors de tout doute.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Pierre Turgeon

Il était temps que Pierre Turgeon soit intronisé au Temple de la Renommée. Son impressionnante carrière de 19 saisons et de 1327 points s’est déroulée de 1987 à 2007. J’étais d’ailleurs l’un de ses coéquipiers au Colorado à sa dernière année. On se tenait ensemble et je l’appelais « Hall of Fame ». Les gars, Joe Sakic inclus, ont suivi. Je lui ai texté pour le féliciter et je suis tellement heureux pour lui. C’est pleinement mérité et quel bon gars ! Il n’a jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Il était juste un passionné de hockey, un athlète surdoué qui était également très bon au baseball. Depuis qu’il est en Floride, on a la chance de jouer au golf ensemble quelques fois par année.

La soirée des trophées

On n’a pas eu beaucoup de surprises lors de la soirée de remise des trophées à Nashville. Honnêtement, j’ai trouvé ça un peu ennuyant et la LNH tire de la patte comparativement à la NBA. On engage des comédiens qui connaissent peu le hockey et leurs blagues sont banales. Même si on ne porte plus le smoking, on voit peu de joueurs flamboyants à la P.K. Subban, et les gagnants semblent avoir peur de sortir du moule. Leurs remerciements sont sincères, mais ça devient redondant à la longue. L’Association des joueurs devrait engager un conseiller pour aider chaque candidat à préparer une anecdote personnelle.

Letang et Bergeron

Je tiens à féliciter Kristopher Letang pour son trophée Bill-Masterton, ainsi que Patrice Bergeron, pour le trophée Frank-Selke. J’accorde beaucoup d’importance au Bill-Masterton. C’est tellement un trophée humain et de cœur. Les histoires d’Alex Stalock et de Clayton Kellet étaient aussi touchantes. On comprend pourquoi Bergeron n’était pas à Nashville. Aurait-il fait un discours d’adieu ?

Jim Montgomery

J’aime beaucoup l’entraîneur des Bruins, Jim Montgomery. On a toujours l’impression qu’il parle avec son cœur. Le lauréat du trophée Jack-Adams s’est démarqué en parlant de sa bataille contre l’alcoolisme. Et qui sait ? Peut-être qu’il a fait réfléchir quelqu’un, quelque part, et changé une vie. Côté hockey, il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs qui auraient avoué avoir « énormément » appris de l’un de leurs joueurs, en l’occurrence, Patrice Bergeron. Bravo !