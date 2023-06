Au Québec, il y a de moins en moins de ferveur pour la nation...

La fête nationale du Québec s’est transformée en un grand assemblage de spectacles menés par des artistes talentueux qui reflètent bien notre engouement pour festoyer avec cependant de moins en moins de ferveur pour la nation.

Le Québec poursuivra les festivités avec la fête du Canada, probablement avec peu d’enthousiasme. Néanmoins, le spectacle continuera de l’emporter sur le patriotisme.

Je ne voudrais pas verser dans la nostalgie en rappelant les Vigneault, Leclerc, Charlebois et Deschamps qui mobilisaient la nation, mais une fête nationale peut-elle avoir du sens quand la nation refuse de s’émanciper?

Voiler le caractère distinct

Bien que l’immigration et la diversité apportent beaucoup au développement économique et culturel du Québec, le multiculturalisme et le communautarisme ont pris de plus en plus de place dans la société québécoise.

Le nationalisme est dilué à l’air du temps et il s’avère de plus en plus difficile de définir l’identité québécoise. Des valeurs qui nous sont chères, comme la langue et la laïcité, sont assimilées à du racisme et mises au ban.

La nomination d’Émile Bilodeau comme animateur du spectacle des plaines d’Abraham reflète cette incapacité à mettre de l’avant les valeurs qui nous caractérisent.

Dans un événement se voulant rassembleur, on confie l’animation à un artiste qui vient en collision directe avec une valeur largement partagée, la laïcité. Cherchez l’erreur!

S’affirmer

Comme s’il fallait encore plus lisser nos valeurs, plusieurs ont reproché au PQ de ne pas se présenter sur les Plaines. Il aurait fallu que ses représentants acceptent d’être les dindons de la farce.

On parle beaucoup de fierté dans ces moments de célébration. On ne saurait reprocher à un parti qui souhaite véritablement l’émancipation du Québec de vouloir être respecté par les organisateurs et l’animateur d’une fête dite nationale.

Il y a de la place pour les compromis, mais pas pour la compromission.