L'acteur David Corenswet sera le prochain Superman

David Corenswet et Rachel Brosnahan ont été choisis pour tenir les rôles principaux de Superman : Legacy.

Il a été annoncé, mardi, que l'acteur hollywoodien et l'actrice de La Fabuleuse Mme Maisel avaient décroché des rôles dans le prochain film Superman de James Gunn, David Corenswet jouant Superman, alias Clark Kent, tandis que Rachel Brosnahan incarnera Lois Lane.

Photo AFP

James Gunn, le co-président de DC Studios, qui réalisera le film sur son propre scénario, a confirmé la nouvelle sur Twitter, retweetant l'article du Hollywood Reporter et écrivant : « Exact ! (Ce ne sont pas seulement des acteurs incroyables, mais aussi des gens formidables). »

Rachel Brosnahan a partagé la nouvelle sur Instagram avec une série d'emojis pour exprimer son choc, et a été inondée de messages de félicitations des autres stars de DC, Zachary Levi et Rachel Zegler, et de son ancien camarade de La Fabuleuse Mrs Maisel, Alex Borstein. Dans les commentaires, James Gunn a simplement ajouté un emoji de cœur rouge.

Selon The Hollywood Reporter, l'acteur de 29 ans et l'actrice de 32 ans faisaient partie des six acteurs en lice pour les rôles principaux. Nicholas Hoult et Tom Brittney auraient été envisagés pour jouer le super-héros et Emma Mackey et Phoebe Dynevor étaient envisagées pour le rôle de la journaliste du Daily Planet, qui a récemment été jouée par Amy Adams.

David Corenswet, âgé de 29 ans et connu pour ses rôles dans The Politician, Hollywood, We Own This City et Pearl, remplacera Henry Cavill dans le costume du super-héros. L'acteur anglais de 40 ans avait joué Clark Kent dans Man of Steel en 2013, Batman V Superman: l'aube de la justice en 2016 et Justice League en 2017, et a même fait une apparition dans Black Adam en 2022.

Superman: Legacy, qui sortira en juillet 2025, suivra le super-héros alors qu'il jongle entre ses origines kryptoniennes et son éducation humaine.