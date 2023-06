Le nouvel entraîneur-chef de l’Inter Miami connaît très bien Lionel Messi

L’Inter Miami CF s’assure de placer Lionel Messi dans les meilleures dispositions possibles avant ses débuts avec l’équipe et ils ont dévoilé mercredi l’identité de leur nouvel entraîneur-chef, qui connaît très bien l’Argentin.

C’est Gerardo «Tata» Martino qui mènera désormais le club floridien, en remplacement de Phil Neville. Javier Morales assumait les fonctions d’entraîneur par intérim depuis le 1er juin dernier.

L’homme de 60 ans a été l’entraîneur de Messi au FC Barcelone en 2013-2014 et a été sélectionneur de l’Argentine de 2014 à 2016. Martino est également considéré comme une légende du Newell’s Old Boys, le premier club formateur de «La Pulga».

«Tata est une figure très respectée de notre sport et son parcours parle de lui-même. Nous sommes sûrs que ses accomplissements et son expérience comme entraîneur-chef inspireront notre équipe et emballeront nos partisans, et nous avons hâte de voir l’impact qu’il aura sur le terrain et à l’extérieur», a déclaré par voie de communiqué le co-propriétaire David Beckham.

Ce ne sera pas la première aventure dans la Major League Soccer (MLS) de Martino. En 2017 et 2018, il a tenu les rênes de l’Atlanta United, aidant l’équipe à remporter la Coupe MLS à sa deuxième saison.

Récemment, l’Argentin a été l’entraîneur de la sélection mexicaine, de 2019 à 2022.

L’Inter Miami a récemment ajouté le milieu de terrain Sergio Busquets, que Messi a aussi côtoyé à Barcelone.

C’est le 21 juillet que l’athlète de 35 ans devrait effectuer ses débuts tant attendus avec sa nouvelle équipe.