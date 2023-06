Photo fournie par les Beaux dimanches

Pour la 13e année, jusqu’au 3 septembre, Les Beaux Dimanches en musique sont de retour à l’église de Charny, 3324, place de l’Église, Charny (Lévis), sous l’égide de la fabrique de la paroisse. L’expérience de musique sacrée sera menée avec des artistes professionnels de la grande région de Lévis et de Québec (32 artistes, 50 choristes), sous la direction artistique de Rachelle Thibodeau. Les prestations se tiennent tous les dimanches à 9 h 15 et des visites guidées de l’église, expliquant la construction et l’histoire de celle-ci, se tiendront certains dimanches après la célébration dès 10 h 30. Les profits (9 partenaires en assurent le financement) visent, entre autres, à contribuer un tant soit peu à l’entretien et à la sauvegarde de cet édifice patrimonial exceptionnel. En vedette le dimanche 2 juillet : la soprano Evelyne Larochelle et le violoncelliste Simon Desbiens. Le 9 juillet : trois générations d’artistes de la région avec la famille Desbiens : les barytons William Desbiens, fils de Michel Desbiens, qui est le fils de Wellie Desbiens (photo). La programmation complète est accessible au https://psje.ca/beaux-dimanches-en-musique-2023.

65 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Félicitations à Lauréat Frechette et Armande Ferland (photo), de l’arrondissement de Saint-Nicolas, à Lévis, qui célèbrent aujourd’hui leurs noces de Palissandre. Ils s’étaient en effet mariés le 28 juin 1958 à Saint-Apollinaire. Le couple a deux filles (Johanne et Linda), trois petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Go, Jimmy, Go !

Photos fournies par la Randonnée

C’est ce matin, dès 9 h au Centre de ski Le Relais de Lac-Beauport, que sera donné le coup d’envoi de la 7e Randonnée Jimmy Pelletier au profit d’Adaptavie et des organismes qu’il croisera dans les villes traversées par la randonnée, particulièrement ceux qui viennent en aide aux personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles et du trouble du spectre de l’autisme. Jusqu’au 1er juillet, l’athlète paralympique Jimmy Pelletier et les 80 cyclistes qui l’accompagneront parcourront 500 km, en quatre jours, de Lac-Beauport à Baie-Comeau en passant par Baie-Saint-Paul, Sacré-Cœur et Forestville. Chacun des participants avait des objectifs financiers à atteindre variant de 500 $ à 5000 $. Rémy Martineau, photo de gauche, vice-président et directeur Électricité TBC Constructions inc., et Martin Coulombe, photo de droite, vice-président Construction Pomerleau, ont accepté la coprésidence de la Randonnée 2023. Il est possible d’appuyer la grande famille de la Randonnée Jimmy Pelletier en se rendant sur le site de la Randonnée au https://www.larandonneejimmypelletier.com/, à l’onglet « Donner ». La Randonnée 2022 avait généré des profits de 200 000 $.

Changement de garde

Photos fournies par DQc.

Destination Québec cité (DQc) a procédé récemment, lors de son assemblée générale annuelle, à la nomination des membres qui formeront son conseil d’administration 2023-2024, dont l’exécutif est entièrement féminin, alors que Caroline Lepage, de Gestion C. Lepage – tourisme d’affaires, en assurera la présidence ; Lucie Charland, de Croisières AML, la vice-présidence ; Samantha McKinley, du Festival d’été de Québec, sera la secrétaire. Deux nouvelles administratrices, Mélanie Vincent et Catherine Chénier, s’ajoutent, toutes deux nommées par la Ville de Québec. Par la même occasion, Destination Québec cité a tenu à remercier son président sortant, Jean-François Côté (à gauche sur la photo), pour son implication des dernières années au sein du Conseil mais, surtout, sa vision, son soutien à l’industrie touristique et à l’égard de l’équipe de DQc. Il est accompagné sur la photo de Robert Mercure (à droite), directeur général DQc.

Anniversaires

Photo d’archives

Vincent Bolduc (photo), chroniqueur et comédien québécois, 45 ans... Simon Larose, joueur de tennis québécois, 45 ans... Elon Musk, entrepreneur et magnat des affaires (SpaceX, Tesla, Inc. et Boring Compagny) et l’une des personnes les plus riches du monde, 52 ans... John Elway, quart-arrière de la NFL (1983-98 : Broncos), 63 ans... Félix Gray, chanteur français, 65 ans... Kathy Bates, actrice américaine, 76 ans... Claire Lamarche, animatrice québécoise, 78 ans.

Disparus

Photo d’archives La Presse Canadienne

Le 28 juin 2021 : Gisèle Lévesque (photo), 89 ans, la toute première personne à avoir été vaccinée contre la COVID-19 au pays, le 14 décembre 2020... 2018 : Harlan Ellison, 84 ans, écrivain américain de science-fiction et de fantastique... 2016 : Scotty Moore, 84 ans, le guitariste d’Elvis Presley... 2016 : Buddy Ryan, 82 ans, ancien coordonnateur de la légendaire brigade défensive des Bears de Chicago des années 1980... 2015 : Chris Squire, 67 ans, bassiste et cofondateur du groupe rock Yes... 2014 : Edmond Blanchard, 60 ans, avocat canadien, homme politique, puis juge... 2010 : Willie Huber, 52 ans, de 1978 à 1988 avec les Rangers et les Red Wings (LNH)... 1993 : Jean-Maurice Bilodeau, 69 ans, homme de radio et commentateur sportif (TVA)... 1992 : Lévis Bouliane, 60 ans, une figure de la musique western... 1981 : Terry Fox, 23 ans, l’idole et l’inspiration de millions de Canadiens.