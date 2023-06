Les déménagements du 1er juillet sous un risque d'averses et d'orages partout au Québec

La fin de semaine s’annonce mouvementée pour les dizaines de milliers de Québécois qui, selon les prévisions, déménageront sous un ciel orageux et un risque élevé d’averses.

C’est qu’un nouveau système météorologique «s’en vient pour le week-end, qui va amener un peu le même régime météo qu’on a vécu dans les derniers jours, donc des averses, des orages», affirme André Monette, chef météorologue chez MétéoMédia.

«Ça ne veut pas dire que c’est de la pluie toute la journée, mais on peut être dans les malchanceux, puis avoir plusieurs cellules d’averses et d’orages, ou [les] éviter et avoir seulement quelques gouttes», précise-t-il, parlant d'un régime d'instabilité avec une bonne part d'incertitude.

Pas de région épargnée

Les probabilités de précipitations sont «assez élevées» mais elles devraient toutefois être passagères et ne pas s’étirer dans le temps. En cas d’orage, elles pourraient être abondantes et accompagnées de rafales.

Pour l’instant, on prévoit que le système fera son entrée par l’ouest de la province dans la nuit de vendredi à samedi, affectant notamment Montréal, les Laurentides et Lanaudière, pour ensuite se rapprocher de la région de Québec et l’est de la province dans la journée.

«Samedi, c'est plus l'ouest et le sud qui sont affectés, puis dimanche, c'est plus le centre et l'est, mais tout le monde peut être touché à un moment ou à un autre durant le week-end», signale le météorologue.

Comme ça pour 10 jours

Ce temps instable «typiquement estival» sera avec nous pour les 10 prochains jours. Il faudra avoir son parapluie à portée de main puisque la météo sera capricieuse, avec des possibilités d’averses ou d’orages «la majorité» des journées.

«Ce n’est pas le genre de journée, non plus, qui est complètement gâchée, mais ce n’est pas des journées sans précipitations et on n’a pas à se poser de question», illustre le météorologue de MétéoMédia.

«Par contre, les températures sont confortables et estivales, il n’y a pas de grosse chaleur [...] mais il n’y a pas de temps froid non plus.»

Le Festival d’été de Québec serait donc lancé la semaine prochaine sous ce même ciel incertain. «Ça va être quelque chose à surveiller», souligne le météorologue.

D’autre part, le nord du Québec, qui continue de brûler en raison des incendies de forêt, sera moins sujet à cette instabilité et donc moins arrosé; on n’anticipe cependant pas de temps sec, ce qui, en soi, est encourageant, indique M. Monette.

Plus de 180 000 Québécois, en moyenne, déménagent dans la période du 1er juillet, selon des statistiques de 2021 du Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.