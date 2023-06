Les Shirley en première partie des Foo Fighters: «Ça peut changer une vie»

« Pour nous, c’est une opportunité incroyable. On va y aller à fond. On va performer comme si nos vies en dépendaient. » Au bout du fil, la chanteuse du groupe montréalais Les Shirley, Raphaëlle Chouinard, peine encore à réaliser que les Foo Fighters les ont personnellement invitées à faire leur première partie à l’Auditorium de Verdun, le 10 juillet.

Lundi dernier, alors qu’elle était en répétition pour un autre projet, Raphaëlle Chouinard a reçu un message de la bassiste des Shirley, Sarah Dion. Il contenait une capture d’écran d’un courriel que le groupe avait reçu via sa page Bandcamp.

« Le titre du message était : Foo Fighters, raconte Raphaëlle. Une fille nous écrivait qu’elle essayait de joindre quelqu’un de notre équipe et qu’elle faisait partie de l’équipe du management. Elle demandait s’il y avait un numéro où elle pourrait nous joindre rapidement. »

Après avoir d’abord cru à une blague, les filles ont fait quelques vérifications et se sont aperçues que le message était sérieux. Après quelques appels, elles se faisaient confirmer la première partie des Foo Fighters à Verdun. Le tout était annoncé publiquement deux jours plus tard!

« L’affaire la plus folle là-dedans, c’est que c’était une demande du groupe, dit Raphaëlle. Je pense qu’evenko [le promoteur du spectacle] leur avait envoyé quelques groupes possibles pour l’ouverture. Ils ont trippé sur nous et écouté notre matériel. C’est vraiment le band qui a poussé pour que ce soit nous. Pour moi, c’est encore plus extraordinaire. Je peux me dire que Dave Grohl a écouté mes chansons et qu’il a trippé. Je peux mourir heureuse. »

Tout est possible

Les Shirley auront un gros début de juillet. Le 6 juillet, elles seront au Festival d’été de Québec, en ouverture de Weezer et Billy Talent. Le 7, elles joueront au Sherblues & Folk de Sherbrooke, avec The Franklin Electric, et Portugal. The Man. Et le 8, elles joueront le même soir que Simple Plan et Vulgaires Machins à Soif de musique, à Cowansville.

« On va être rodées [en arrivant au spectacle des Foo Fighters]. Ça ne peut pas tomber dans un meilleur moment. »

Jusqu’à quel point faire la première partie des Foo Fighters, c'est gros pour Les Shirley? « C’est capoté parce que d’abord et avant tout, on est des fans, répond Raphaëlle. Ensuite, on est "direct support", ce qui veut dire qu’on n’est pas une première partie d’une première partie. On est vraiment tout de suite avant eux. En plus, que ce soit la demande du groupe, c’est encore plus fou. Ça peut changer une vie. Ils pourraient nous écouter, tripper là-dessus et on part en tournée avec eux. Tout est possible. »

Les Shirley joueront 40 minutes avant les Foo Fighters, le 10 juillet. « C’est un bon moment. C’est assez pour piquer la curiosité et réchauffer la salle bien comme il faut. »

Fan de Dave Grohl

Mis à part l’équipe de gérance, les musiciennes n’ont pas eu l’occasion de parler aux membres des Foo. « D’après moi, on va pouvoir les rencontrer le 10 juillet pendant le test de son, dit Raphaëlle. Je ne sais même pas comment je vais gérer ça, je t’avoue. Parler avec Dave Grohl, c’est irréel. Pour moi, c’est la personne qui est la plus pertinente dans le rock depuis les 40 dernières années. Foo Fighters et Nirvana, ça n’a juste pas de bon sens d’avoir été dans ces groupes-là. »

« Je suis fan depuis le début, poursuit-elle. C’est comme ça que j’ai connu le rock. C’est par Nirvana. Ma tante m’avait acheté leur album Nevermind quand j’avais 14 ans. Et j’ai capoté quand j’ai entendu ça. Après ça, les Foo Fighters, je les ai plus connus à cause de Rock Band [le jeu vidéo]. Je jouais tout le temps la chanson Everlong! »

Malgré qu’elle soit fan, Raphaëlle Chouinard n’a jamais vu les Foo Fighters en spectacle. « Ce sera une première pour moi! En plus, avec toute la saga de Taylor Hawkins [le batteur du groupe, qui est décédé soudainement en mars 2022], je pensais qu’ils allaient prendre une longue pause. Et là, de savoir qu’ils reviennent... D’après moi, les billets vont partir rapidement [jeudi matin] à 10h. »

Le reste de l’été sera aussi occupé pour Les Shirley, qui ont une quinzaine de spectacles au calendrier, dont plusieurs festivals. « On va aller en Gaspésie et faire des spectacles un peu partout au Québec. À la fin de l’été, on retourne en Europe pour une deuxième tournée, principalement en Allemagne. »

Les États-Unis sont aussi dans la ligne de mire du groupe. « Notre objectif, ce serait d’attraper une première partie d’un plus gros groupe et d’embarquer sur la tournée avec eux et défricher le territoire. On se croise les doigts et on va le manifester. On envoie ça dans l’univers. »