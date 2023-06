Transport en commun: Lévis mise sur des voies réservées de 2,9 km

Pour améliorer la fluidité des déplacements, la Ville de Lévis mise sur des voies réservées au transport en commun de 2,9 km sur le boulevard Guillaume-Couture, au coût de 149 M$, plutôt que sur un système de transport lourd.

C’est ce que le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a confirmé mercredi matin lors d’un point de presse organisé à Lévis en compagnie des ministres Geneviève Guilbault et Bernard Drainville.

«Pour le moment, les études ont démontré que lorsque nos autobus sortent des voies réservées, ils retombent en fluidité. Ça ne m’empêche pas de donner mon service aux 10 minutes [en heure de pointe] pour le moment. Et c’est là-dessus que le ministère [des Transports] juge les projets», a fait savoir le maire.

Ce dernier a assuré que la Municipalité a choisi de «réserver les emprises nécessaires» sur le boulevard Guillaume-Couture si le besoin se fait sentir de prolonger ces voies réservées «dans 5, 6, 7 ou 8 ans».

Par contre, un mode de transport lourd, de type SRB (service rapide par bus) ne semble plus figurer sur son écran radar à court ou à moyen terme.

Capture d'écran, vidéo de la Ville de Lévis

Pas de SRB

«Ça va être des voies réservées. Un SRB pour le moment – et pour les 10-15 prochaines années – il n’y aura jamais... Peut-être dans 15-20 ans, les gens vont dire que vous devriez transformer vos voies réservées en plateforme SRB [...] On verra à ce moment-là», a-t-il ajouté en rappelant que Lévis est la septième ville au Québec sur le plan de la population.

Présenté pour la première fois en 2015, le défunt projet de SRB devait couvrir le territoire de Québec et celui de Lévis. Il a toutefois été abandonné en 2017. Un an plus tard, la Ville de Québec optait pour le tramway.

Citant une étude de 2020 de SNC-Lavalin, Alexandre Fallu, conseiller municipal lévisien d’opposition a rappelé que les voies réservées ne permettront que de « maintenir la part modale du transport collectif dans le corridor ». M. Fallu se demande donc si la Ville investit réellement au bon endroit et demande qu’il y ait « une vision intégrée des déplacements actifs ».

Entente sur le financement

Mercredi matin, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il allongeait 30 M$ supplémentaires pour compléter le montage financier du projet de voies réservées lévisiennes qui est désormais évalué à 149,1 M$, soit 70% de plus que ce qui était prévu à l’origine.

Capture d'écran, vidéo de la Ville de Lévis

La nature des travaux et la portion souterraine consacrée au déplacement des utilités publiques expliquent cette augmentation des coûts. Cela outre les effets de la pandémie sur le prix des matériaux et la pénurie chronique de main-d’œuvre, ont expliqué les divers intervenants.

Capture d'écran, vidéo de la Ville de Lévis

Les voies réservées, qui totaliseront donc 2,9 km, seront situées entre le secteur Desjardins et les ponts. Elles devront être empruntées en tout temps – et pas seulement aux heures de pointe – par les bus et par le covoiturage (deux passagers et plus). Les travaux, qui viennent tout juste de débuter, doivent se terminer en juin 2027, avec un retard de près de deux ans sur l’échéancier initial.

Pas un lot de consolation

Outre les voies réservées, le maire et les deux ministres ont insisté sur l’élargissement des trottoirs et sur l’ajout d’une voie cyclable. Ils ont rappelé que le vélo utilitaire – et pas seulement de loisir – connaît de plus en plus d’adeptes dans la grande région de la Capitale-Nationale.

Geneviève Guilbault a par ailleurs assuré que le gouvernement du Québec soutient le projet de voies réservées depuis longtemps et qu’il ne s’agit aucunement d’un lot de consolation offert au maire Lehouillier à la suite de l’abandon du volet autoroutier du troisième lien entre les deux rives.

De son côté, Bernard Drainville a admis que cet abandon a pu « briser » les liens de confiance. Cela dit, le ministre et député de Lévis s’est dit convaincu que la colère des Lévisiens est désormais « moins intense » que lors de l’annonce fatidique.