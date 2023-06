L’incroyable trésor secret du peintre Jacques Payette

Historien de l’art qui a longtemps dirigé le Musée national des beaux-arts du Québec, John R. Porter connaissait Jacques Payette comme peintre contemporain reconnu. Puis il a découvert qu’il était aussi un photographe accompli, un incroyable secret qui vient de donner vie à un ouvrage digne des plus belles collections.

«C’est le genre d’aventure qui vous tombe dessus une fois dans la vie d’un historien d’art. J’ai déjà fait des découvertes, comme un groupe de tableaux ou une œuvre inédite, mais là d’arriver tout d’un coup avec un ensemble de photographies comme ça, ça ne se peut presque pas [...] Dans votre métier, vous appelleriez ça le scoop de votre carrière», lance M. Porter, très emballé.

Pour John Porter, c’est un peu comme si le peintre Jacques Payette, ami de longue date et artiste autodidacte qui vit de son art à Montréal, était sorti de sa chambre noire après 60 ans. Et qu’il avait révélé tout un nouveau pan de son œuvre d’artiste, avec une quantité incroyable de photographies réalisées sur six décennies.

«Ç’a été presque comme une révélation ou une apparition!» s’exclame-t-il.

Photo fournie par Jacques Payette

Découverte accidentelle

C’était en 2015. L’artiste envisageait un recueil à tirage très modeste avec quelques photos de famille. Il lui avait demandé de signer une brève préface.

Sauf que M. Porter a été époustouflé par ce qu’il a découvert, soit des photographies touchantes et de très haute qualité signées Payette. Un univers où cet artiste hors norme s’intéresse beaucoup à la question du temps, aux traces du passé. «Je lui ai demandé: "Mais d’où ça vient ça?"»

Le peintre lui a expliqué que dans sa jeunesse, il avait hésité entre photographie et peinture, et qu’il avait choisi la seconde option, tout en continuant de faire de la photo. «C’est parti d’une sorte de découverte accidentelle. Jacques n’a jamais considéré qu’il faisait ça sur une base professionnelle. C’est complètement méconnu.»

Il faut dire qu’en termes de photographie, John Porter s’y connaît. Au MNBAQ, qu’il a dirigé de 1993 à 2008, en plus de devenir commissionnaire pour l’agrandissement ayant mené au pavillon Pierre Lassonde, il a assuré une place de choix à cet art.

De fil en aiguille, le projet Payette a donc pris de l’ampleur, avec le concours du mécène Pierre Lassonde.

«C’est le genre de projet excessif et passionnant. Je me suis laissé prendre au jeu», confie M. Porter. Il a abattu un travail colossal pendant sept ans pour identifier, documenter et remettre en contexte les photographies, au fil d’échanges avec le peintre.

Regard humaniste

L’ouvrage en quatre tomes, tiré en quelques centaines d’exemplaires, vient d’être lancé au Musée d’art de Joliette. En plus de certaines librairies, il sera diffusé dans les grandes institutions muséales au Canada et à l’étranger.

Comme l’exprime Jean-François Bélisle, spécialiste en art contemporain et nouveau directeur du Musée des beaux-arts du Canada, ce livre d’artiste et d’histoire de l’art s’avère «une invitation à plonger dans l’univers de Jacques Payette et à partager son regard humaniste».

M. Porter travaille aussi sur un ouvrage en deux tomes où il relatera l’ensemble de la production artistique du peintre.