LNH: petite hausse du plafond salarial

Le plafond salarial de la Ligue nationale de hockey (LNH) grimpera de 1 million $ et passera ainsi à 83,5 millions $ la saison prochaine.

De plus, le plancher sera fixé à 61,7 millions $, en hausse de 700 000 $. La rémunération individuelle maximale sera de 16,7 millions $.

La semaine passée, la chaîne TSN a rapporté que le circuit Bettman et l’Association des joueurs de la LNH ne souhaitaient pas une augmentation plus élevée que le million de dollars prévu dans leur protocole. Les deux camps avaient discuté de la possibilité de l’augmenter davantage plus tôt pendant la campagne.

En 2022-2023, la limite a augmenté une première fois en trois ans, la pandémie de COVID-19 ayant réduit les revenus auparavant. Entre 2019-2020 et 2021-2022, les DG étaient coincés à 81,5 millions $ en ce qui concerne les dépenses salariales.