LNH: voici cinq premiers choix de repêchage ayant déçu

La jeune sensation Connor Bedard sera fort probablement sélectionnée au premier rang par les Blackhawks de Chicago mercredi soir lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Bedard porte l’étiquette de joueur de génération, tout comme Connor McDavid, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin.

Cela dit, ce ne sont pas tous les joueurs ayant été les premiers appelés à leur repêchage respectif qui ont connu du succès dans leur carrière.

À l’occasion de l’encan de la LNH qui se déroule mercredi et jeudi à Nashville, nous vous présentons cinq premiers choix de repêchage ayant déçu dans les dernières décennies.

-Alexandre Daigle : Sénateurs d’Ottawa, 1993

Les Sénateurs d’Ottawa avaient eu l’honneur de repêcher celui qui était perçu comme la prochaine grande vedette québécoise à travers la LNH. Daigle avait été dominant au niveau junior avec un impressionnant total de 247 points en 119 matchs avec les Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ. L’organisation de la capitale fédérale lui avait fait signer un lucratif contrat de cinq ans, d’une valeur de 12,5 millions $.

Après une première saison respectable de 50 points, dont 20 buts, en 84 matchs, ça s’est compliqué pour le Montréalais. Il a évolué avec cinq autres équipes dans la LNH, soit les Flyers de Philadelphie, le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota. Sa carrière s’est résumée à 327 points, dont 129 buts, en 616 parties dans le grand circuit.

-Nail Yakupov : Oilers d’Edmonton, 2012

Nail Yakupov avait terrorisé ses adversaires dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL) en mettant en banque 170 points en 110 duels avec le Sting de Sarnia. Le Russe faisait la pluie et le beau temps avec son coéquipier Alex Galchenyuk, repêché deux rangs plus tard par le Canadien de Montréal. Les Oilers ont eu la chance d’avoir le premier choix au total lors d’un troisième repêchage consécutif et ils voyaient en Yakupov un joueur de concession.

Sa mauvaise attitude lui a certainement nui au cours de sa courte carrière de six saisons dans la LNH. Il a récolté seulement 136 points, incluant 36 filets, en 350 rencontres avec Edmonton, les Blues de St. Louis et l’Avalanche du Colorado. Il a passé les six dernières campagnes dans la KHL.

-Brian Lawton : North Stars du Minnesota, 1983

Les North Stars du Minnesota fondaient beaucoup d’espoir en Brian Lawton, et pour cause. Il avait accumulé 171 points au cours des deux saisons qu'il a passées à la Mount St. Charles Academy, une équipe d’une école secondaire de l'État du Rhode Island aux États-Unis. La formation du Minnesota avait sélectionné Lawton à la place de Pat LaFontaine, Steve Yzerman et Cam Neely. Cependant, la carrière du natif du New Jersey s’est conclue avec au compteur 483 matchs et 266 points, dont 116 buts.

-Patrik Stefan: Thrashers d’Atlanta, 1999

Le repêchage d’entrée de la LNH de 1999 ne passera pas à l’histoire, tout comme le premier choix au total qui appartenait aux Thrashers d’Atlanta. L'organisation avait mis la main sur Patrik Stefan. L'attaquant n'aurait jamais dû être choisi d’entrée de jeu, car l’ancien directeur général des Canucks de Vancouver, Brian Burke, avait effectué quelques transactions pour s'assurer d'obtenir les jumeaux Henrik et Daniel Sedin.

Le Tchèque a connu des débuts timides avec la défunte équipe d’Atlanta lors de sa toute première saison dans le circuit Bettman. Il a fait scintiller la lumière rouge à seulement cinq occasions en 72 parties. Stephan n'a jamais marqué plus de 14 buts ou 40 points en carrière. Il n'a ensuite disputé que sept saisons dans la LNH, dont six avec les Thrashers et une avec les Stars de Dallas, amassant 64 buts et 124 aides pour 188 points en 455 matchs.

Les amateurs se souviennent surtout de la bourde qu’il a commise contre les Oilers en janvier 2007. Il s’est retrouvé seul devant une cage déserte, mais il a complètement raté la cible en trébuchant. Cette séquence a mené à un but d’Ales Hemsky dans les dernières secondes du duel.

-Rick DiPietro : Islanders de New York, 2000

Les Islanders de New York voyaient un énorme potentiel en Rick DiPietro. Ils avaient pris la décision d’échanger le portier Roberto Luongo, que l’équipe avait repêché avec le quatrième choix au total à la séance de sélection de 1997 afin de donner le filet à l'Américain. Mike Milbury, le directeur général des «Insulaires» à cette époque, doit certainement regretter cette décision de s’être départi de Luongo, maintenant un membre du Temple de la renommée du hockey.

L'équipe new-yorkaise lui a également consenti un énorme pacte de 15 ans, d'une valeur de 67,5 millions $. L’organisation a par la suite racheté son contrat en 2013 et les Islanders lui verseront encore un salaire jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. L’ancien des Terriers de l’Université Boston dans la NCAA a subi beaucoup de blessures au cours de carrière et il n’a tout simplement pas réussi à s’établir comme un gardien vedette. Il a revêtu l’uniforme des Islanders pendant 11 saisons et il a été d’office pendant 319 affrontements. Son dossier en carrière fut de 130-136-36 et il affiché une moyenne de buts alloués de 2,87 ainsi qu’un taux d'efficacité de ,902.