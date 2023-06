Maison des aînés: un chantier au ralenti en Minganie

Le chantier de la maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, en Côte-Nord, est au ralenti, en raison de la découverte de vices de construction le mois passé qui ont forcé l’interruption des travaux.

La situation soulève beaucoup d’inquiétudes pour ce projet qui a déjà accumulé deux ans de retard. Les travaux sur ce chantier ont débuté à l’automne 2021.

Alors que l’aménagement intérieur est débuté, des infiltrations d’eau provenant des murs extérieurs ont récemment été identifiées, a confirmé la Société québécoise des Infrastructures (SQI).

Un porte-parole a indiqué à TVA Nouvelles que certains travaux ont été interrompus au début du mois de juin et que des discussions sont en cours avec l’entrepreneur, Construction Cybco, pour mener à terme le chantier.

Des sources ont indiqué à TVA Nouvelles que le chantier est pratiquement à l’arrêt depuis plusieurs jours. Il n’y aurait presque plus de véhicules dans le stationnement et il n’y aurait que très peu de travailleurs sur le chantier.

TVA NOUVELLES

La SQI a assuré que le chantier n’a jamais été suspendu et a confirmé que l’échéancier est actuellement en révision.

La situation inquiète la présidente de la Corporation des aînés de la Minganie, Carole Gasse. Cette organisation gère le foyer des aînés dont les résidents déménageront dans la maison des aînés, un projet qui devait être originellement complété en 2022.

Carole Gasse craint de nouveaux délais devant les problèmes de construction. «Avec l’arrêt qu’on voit depuis cette semaine, on se demande en quelle année on va pouvoir entrer dans cette maison-là sincèrement», a-t-elle dit.

«Ça fait au moins une semaine qu’il n’y a plus d’action et des rumeurs circulent comme quoi le chantier est fermé et qu’il y a des infiltrations, des moisissures.»

La situation préoccupe aussi la nouvelle préfète de la Minganie, Meggie Richard : «C’est un gros projet, ça nous préoccupe. Nous attendons impatiemment des informations de la part de la SIQ», a-t-elle indiqué.

TVA NOUVELLES

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a décliné la demande d’entrevue de TVA Nouvelles.

Un porte-parole a indiqué par courriel que le CISSS est en attente de l’analyse et de l’échéancier des travaux de la part de la SQI.

Un porte-parole de la SQI a précisé que le coût du projet s’élève maintenant à 56,6 millions $, soit 6,8 millions $ de plus que les dernières données disponibles.

Appelé à réagir, le bureau de la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a envoyé une déclaration écrite indiquant que la situation est suivie de près et que «nous souhaitons offrir ces espaces de vie aux résidents» dès que possible.