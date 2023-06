Marquage des rues: l'opposition déplore que plusieurs traverses piétonnières ne soient toujours pas tracées

L'opposition officielle dénonce que le marquage de rue ne soit pas encore fait dans plusieurs secteurs de la ville, mais la Ville assure que les échéanciers sont respectés.

En l'absence du chef de l'opposition, Claude Villeneuve, en congé de paternité, c'est la conseillère Alicia Despins qui le remplace. Mercredi, avec ses collègues Anne Corriveau et Louis Martin, elle a convoqué les médias le long du chemin des Quatre-Bourgeois, où les traverses piétonnières ne sont toujours pas tracées sur la chaussée.

Pour Mme Despins, cette situation est problématique. «On sait qu'il y a enjeux de météo. S'il fait trop froid la nuit, s'il pleut trop, ça a un impact sur le marquage. Par contre, aujourd'hui, rendu presque en juillet, la situation est un peu devenue ridicule.»

Elle souligne que les priorités identifiées aux traverses piétonnières n'ont pas été suivies partout. Elles sont parfois complètement effacées.

«Ça peut emmener des enjeux sérieux de sécurité routière pour tous les usagers. C'est un enjeu de sécurité routière et une grande préoccupation citoyenne.»

Plus de requêtes au 311

L'opposition déplore aussi que les citoyens soient avisés au 311 que la Ville ne prend plus de requête sur le sujet du marquage d'ici le 15 juillet. «Là, on a un enjeu de validité des données pour comparer les plaintes par rapport aux années dernières.»

Du côté de la Ville, on explique que le marquage est effectivement tributaire des aléas de la météo au printemps. «Pour que le marquage des rues soit possible, celui-ci doit être réalisé alors que la température se maintient en haut de 10 degrés la nuit, par temps sec, et sur une chaussée nettoyée. Ainsi la durée du marquage pour l’ensemble de la ville est directement liée, dans un premier temps, au nettoyage printanier, puis aux conditions climatiques», a expliqué le porte-parole Jean-Pascal Lavoie.

Mais cette année ne fait pas exception par rapport aux précédentes, souligne-t-il. Les travaux ont commencé au début juin. «À l’heure actuelle, les opérations se déroulent normalement, dans les mêmes délais que les dernières années.»

Repoussé?

Le site de la Ville indique cependant que «pour la saison 2023: en raison des difficultés techniques, les délais de marquage sont repoussés». L'administration n'a pas expliqué cette apparente contradiction.

Il est indiqué que normalement, les délais sont les suivants: les bandes cyclables et les bandes de passage doivent être teminées le 15 juin, si la météo le permet, les pistes cyclables, le 1er juillet, les lignes longitudinales, le 15 juillet, le marquage transversal, le 30 juillet et les stationnements, le 30 septembre.