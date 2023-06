Matvei Michkov s'en va finalement à Philadelphie... et il souhaite y débarquer le plus rapidement possible

Après des mois de spéculation, ce sont finalement les Flyers de Philadelphie qui ont décidé de prendre le pari Matvei Michkov, avec le septième choix au total.

Considéré comme le deuxième espoir le plus talentueux de la cuvée, derrière Connor Bedard, Michkov a été sélectionné plus loin que prévu en raison de la situation géopolitique en Russie ainsi que de son contrat avec le SKA St-Petersbourg qui ne se termine pas avant la fin de la saison 2025-2026.

Ça, c’est en théorie, puisque, s’il n’en tenait qu’à Michkov, il débarquerait dans la ville de l’amour fraternel le plus rapidement possible.

« Pour être honnête, je ne sais pas exactement quand je pourrai arriver à Philadelphie puisque j’ai un contrat, mais dès que je pourrai en sortir, je vais m’en venir », a-t-il assuré par le biais d’un interprète, quelques minutes après avoir été réclamé.

Une rencontre positive

Plusieurs rumeurs envoyaient Michkov à Philadelphie ou avec les Capitals de Washington qui sélectionnaient tout juste après, au huitième rang.

Les Flyers ont rencontré l’attaquant russe au cours des derniers jours à Nashville.

« On a eu une rencontre incroyable, a mentionné le directeur général des Flyers, Daniel Brière, au micro de TVA Sports. On lui avait parlé à quelques reprises et chaque fois, c’était de mieux en mieux. On sentait qu’il avait beaucoup d’intérêt pour les Flyers et ça nous encourageait. D’avoir la chance de le voir à Nashville avec tout le groupe, ça été incroyablement bien. Toute notre équipe était prête à le prendre », a-t-il ajouté, révélant que Michkov faisait partie des quatre premiers joueurs sur leur liste.

Sentiment réciproque

Ce sentiment était réciproque, d’ailleurs.

« Chaque fois que j’ai rencontré les Flyers, j’avais un bon sentiment. Je trouvais qu’on parlait le même langage. Je suis très heureux de me retrouver avec eux », a-t-il assuré, rejetant du revers de la main une question lui demandant s’il avait tenté d’influencer où il serait repêché.

« Pendant la saison, je me suis concentré sur ce que j’avais à faire comme joueur. Je n’ai pas parlé aux recruteurs pour ne pas être dérangé. Je me concentrais sur mon jeu. »

Le jeune ailier est devenu émotif lorsqu’un collègue lui a demandé ce que son père penserait de lui, s’il était toujours parmi nous. Rappelons qu’Andrei Michkov est décédé de façon mystérieuse le 4 avril 2023.

Son père serait fier

« En ce moment, il serait très fier et heureux. On a fait beaucoup de travail ensemble et il serait fier de voir où j’en suis maintenant. C’est lui qui m’a aidé à parfaire mon jeu et à améliorer mon tir. Beaucoup de crédit lui revient.

Son père, d’ailleurs, est l’une des raisons qui le poussent à vouloir se retrouver à Philadelphie le plus rapidement possible.

« Je dois tout à ma famille, mon père, ma mère et mon frère. C’est important pour moi de réaliser le rêve que mon père avait pour moi, c’est-à-dire de gagner une coupe Stanley. »