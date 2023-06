Menus à petits prix: 5 soupers à moins de 3,10$ la portion

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 29 juin au 5 juillet 2023

Une autre chaude semaine s’est terminée et j’ai décidé de vous concocter un menu spécial où vous n’aurez pas besoin de partir votre four une seule fois (et où on ne réchauffe pas la maison) !

Comme c’est fin de semaine de déménagement pour plusieurs, j’ai aussi opté pour des recettes simples et rapides qui ne demanderont pas trop d’ingrédients ou de laver une montagne de vaisselle.

Sur une autre note, on se dirige tranquillement vers l’abondance de produits d’ici sur les étalages des épiceries. Gardez l’œil ouvert : les courgettes et les brocolis du Québec commencent à se pointer le bout du nez (et le chou-fleur ne devrait pas tarder) !

Bon long week-end à tous!

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Même s’il n’y a pas de quoi s’emporter cette semaine, il y en a pour tous les goûts. On retrouve autant de rabais sur les pièces de viande à grillades (plus chères) que sur celles du quotidien (plus abordables). On ajoute à cela quelques bons coups sur des fruits et des légumes et il y a de quoi garnir un panier d’épicerie à petit prix. Super C, qui a à mon avis une circulaire plutôt intéressante, offre d’ailleurs l’aubaine de la semaine sur le... beurre ! La dernière fois qu’il est descendu à ce prix remonte déjà à un mois : c’est le temps d’en profiter (d’ailleurs, le beurre se conserve très longtemps au congélateur) ! Voici quelques spéciaux qui ont retenu mon attention :

Beurre de marque maison (454 g) à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année) Biftecks de côte d’aloyau à 7,77 $/lb chez Super C

à 7,77 $/lb chez Super C Biftecks d’intérieur de ronde à 4,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 4,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Bœuf haché maigre à 3,77 $/lb chez IGA

à 3,77 $/lb chez IGA Bœuf haché mi-maigre à 3,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Côtes de dos de porc surgelées à 2,88 $/lb chez Maxi

à 2,88 $/lb chez Maxi Crevettes blanches du Pacifique surgelées calibre 51-60 (340 g) à 5,99 $ chez Metro

à 5,99 $ chez Metro Darnes de saumon atlantique à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Filets de morue frais à 9,88 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 9,88 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Filets de porc à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Filets de saumon atlantique frais à 8,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 8,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Petites pommes de terre Russet (sac de 3 lb) à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Raisins rouges sans pépins à 1,47 $/lb chez Super C

à 1,47 $/lb chez Super C Rôti d’intérieur de ronde à 3,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Saucisses fumées (450 g) à 2/5 $ chez Metro et Super C

à 2/5 $ chez Metro et Super C Sirop d’érable (conserve de 540 ml) à 5,88 $ chez Maxi

à 5,88 $ chez Maxi Viande à fondue (200 à 300 g) à 4,49 $ pour les membres Scène+ chez IGA (meilleur prix de l’année)

LUNDI

POITRINES DE POULET GRILLÉES, SALSA DE MELON D’EAU

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 22 min

Prix par portion : 2,78 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme ce sont les concombres miniatures qui sont en vedette, vous pouvez simplement remplacer le concombre anglais par six petits.

MARDI

SAUTÉ DE PORC HACHÉ PIMENT THAÏ

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Angus Fergusson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 18 min

Prix par portion : 1,63 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MERCREDI

SALADE DE POMMES DE TERRE ET DE HARICOTS VERTS AU THON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,34 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un prix par portion réduit, pensez à utiliser les petites pommes de terre au rabais à 0,88 $ pour 3 lb chez Maxi plutôt que des pommes de terre grelots (au besoin, faites-les cuire un peu plus longtemps).

JEUDI

PÂTES AU PESTO DE BROCOLI

Recette tirée de Stefano Faita, Zeste

Photo Bruno Petrozza

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,95 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les noix de pin (aussi appelées pignons) sont assez chères et qu’elles rancissent rapidement, je vous propose de les remplacer par des amandes dans la recette. Et si vous n’aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez tout simplement utiliser du feta !

VENDREDI

POULET AU MIEL ET À LA LIME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 11 min

Prix par portion : 2,00 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

PAINS PLATS AU THON ET AUX CRUDITÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 20 min

Prix par portion : 3,04 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Vous pouvez trouver la laitue Boston au meilleur prix chez Maxi cette semaine (emb. de 2 pommes de laitue pour 1,88 $).

COLLATION

S’MORES FAMILIAL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,76 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Vous ne savez pas quoi faire du reste de votre conserve? Vous pouvez l’utiliser pour vous concocter un délicieux café vietnamien ! Il vous faudra du café infusé fort et des glaçons, auxquels il ne restera qu’à ajouter une touche de lait condensé sucré (au goût) !