Timo Meier et les Devils ont atteint leur objectif, et ce sera très payant

Les Devils du New Jersey ont trouvé le moyen de garder l’attaquant Timo Meier dans leur effectif pendant très longtemps, car ils se sont entendus sur une prolongation de contrat de huit ans et de 70,4 millions $, mercredi.

La chaîne TSN a confirmé le tout en après-midi, ayant auparavant rapporté des progrès importants dans les négociations. Le club a acquis le joueur de 26 ans des Sharks de San Jose le 26 février. Le Suisse était admissible à l’arbitrage salarial cette année après avoir complété un pacte de quatre ans et de 24 millions $.

Meier a inscrit 40 buts et 26 mentions d’aide pour 66 points en 78 rencontres durant la dernière campagne. En séries, il a obtenu deux filets et autant d’aides en 11 matchs, les siens atteignant le deuxième tour éliminatoire. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale en 2016-2017, l’ancien des Mooseheads de Halifax et des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a offert trois récoltes de 30 buts ou plus.