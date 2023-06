«On a failli déménager à Hamilton»: le boss des Predators en a vécu des hauts et des bas en 25 ans

NASHVILLE | Il y a 25 ans, peu de gens donnaient la moindre chance aux Predators de survivre dans le marché du Tennessee. Tout le monde y voyait là une autre lubie de Gary Bettman. Un quart de siècle plus tard, ça ne fait plus de doute : Nashville est un véritable marché de hockey.

« On joue devant des salles combles tous les soirs. Il y a des marchés canadiens qui ne peuvent même pas en dire autant », a soutenu Barry Trotz, de retour dans l’organisation, à titre de directeur général.

« D’ailleurs, Nashville peut maintenant être considérée comme un gros marché. Le nombre d’habitants a pratiquement doublé depuis notre arrivée ici.

Trotz exagère un peu puisque, selon les recensements, Nashville comptait 545 000 habitants en 2000 contre 689 000 en 2020. Mais la ville est, effectivement, en pleine expansion.

Trotz a été aux premières loges pour voir l’évolution de la concession. Premier entraîneur de l’équipe, il a pris place derrière le banc des Predators pendant près de 16 ans.

« Il n’y avait qu’un seul aréna dans la région. Il y avait un public à conquérir. On aurait pu l’avoir un peu plus facile et être la seule attraction en ville, comme les Sharks à San Jose, par exemple. Mais le géant qu’est la NFL, avec les Titans du Tennessee, est arrivé l’année suivante», a-t-il raconté.

Les Predators d'Hamilton

Getty Images/AFP

La NFL aurait pu sonner le coup de grâce des Preds. D’autant plus qu’ils ont dû patienter jusqu’à leur sixième saison avant de participer aux séries éliminatoires. Et ils ont franchi le premier tour pour la première fois au printemps de 2011.

« Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on failli déménager à Hamilton », a rappelé David Poile, architecte des Predators depuis la première heure.

En effet, en raison des gradins vides et des dizaines de millions que Craig Leopold voyait s’engouffrer dans l’équipe, il avait songé à la vendre à Jim Balsillie, qui cherchait désespérément à amener une autre équipe en Ontario.

« Finalement, les morceaux sont tombés en place. D’abord avec notre produit sur la glace, puis avec le soutien des corporations et des propriétaires d’entreprises », a indiqué Poile.

Depuis, Nashville a accueilli le match des étoiles en 2016, un match de la classique hivernale en 2020 et le repêchage (Nashville avait également accueilli celui de 2003). Quant à l’équipe, elle a atteint la finale en 2017.

Et la santé du hockey dans la région se porte de mieux en mieux.

« Aujourd’hui, on a cet aréna (le Bridgestone Arena), une patinoire d’entraînement, un complexe de quatre glaces et quelques autres patinoires, a noté Poile. Il y a de plus en plus de ligues pour les jeunes. »

« Bientôt, dans la LNH, il y aura des joueurs originaires d’ici comme on en voit qui proviennent de la Floride et de la Californie », a-t-il ajouté.

Poile aurait également pu nommer l’Arizona, d’où est originaire Auston Matthews.