Premier choix au repêchage: Connor Bedard déjà acclamé par les partisans des Hawks

NASHVILLE | C'était le secret le moins bien gardé dans le monde de la LNH depuis que les Blackhawks ont remporté la loterie du repêchage. Connor Bedard amorcera sa carrière professionnelle dans l'organisation qui a formé les Bobby Hull, Stan Mikita, Denis Savard, Jonathan Toews et Patrick Kane.

Personne n'est tombé de sa chaise à l'intérieur du Bridgestone Arena lorsque Kyle Davidson, le directeur général des Hawks, a appelé le nom du prodige des Pats de Regina avec la toute première sélection de l'encan.

D’ailleurs, ils étaient plusieurs dizaines de partisans des Hawks à avoir fait le trajet depuis Chicago et Regina. Pas surprenant, alors, que le toit de l'amphithéâtre ait pratiquement levé lorsque les Hawks ont confirmé la sélection de Bedard.

«C’est difficile à décrire, mais c’est un sentiment incroyable. Ça démontre la passion des partisans et à quel point ils sont derrière leurs équipes sportives», a lancé Bedard, au moment de s’adresser aux médias.

Les partisans avaient raison de jubiler puisque, avec le jeune homme dans ses rangs, la formation de l'Illinois disposera d'une pièce maîtresse pour donner un élan à son processus de reconstruction. Originaire de la région de Vancouver, le jeune attaquant est considéré comme un talent «générationnel» qui ne passe pas souvent.

«C’est une organisation avec beaucoup d’histoire. Je suis heureux que Kyle (Davidson), Luke (Richardson, l’entraîneur-chef) et le reste du groupe me fassent confiance.»

Bâtir autour de lui

L'an dernier, à sa deuxième saison complète dans la Ligue junior de l'Ouest, Bedard a inscrit 71 buts en plus d'ajouter 72 passes en seulement 57 matchs. Au championnat mondial junior, il a dissipé tous les doutes qui pouvaient encore subsister à son sujet. Malgré ses 17 ans, il a conclu le tournoi au sommet des pointeurs (23) et des buteurs (9). Sans surprise, il a été élu le joueur le plus utile à son équipe et le meilleur attaquant de la compétition.

Inutile de dire que, à moins d’une catastrophe, avec Bedard dans la formation, les années de vaches maigres des Hawks ne devraient pas s’éterniser. Si Davidson joue ses pions de la bonne manière, cette formation devrait redevenir une aspirante aux grands honneurs dans quelques années. Davidson devra s’assurer d’entourer l’attaquant de 5 pieds, 10 pouces et 185 livres adéquatement.

Plus tôt cette semaine, il a fait des pas en ce sens en faisant les acquisitions de Taylor Hall et de Nick Foligno en provenance de Boston. Le premier sera un excellent complice pour la recrue sur le plan offensif. Quant au second, il agira à titre de grand frère tant à l’extérieur de la patinoire que sur la surface de jeu.

«Ce sont deux joueurs qui ont tout vécu dans la LNH. J’aurai l’occasion d’apprendre d’eux, a lancé Bedard. J’ai hâte de les rencontrer, leur poser des questions et les aider à remporter des matchs de hockey.»

Face à son idole

Parlant de joueurs qui ont du vécu, pour son baptême dans la LNH, Connor Bedard pourrait bien avoir Sidney Crosby en face de lui. Les Blackhawks ouvriront leur saison, le 10 octobre, à Pittsburgh.

«D’aussi loin que je me souvienne, Sidney a toujours été mon idole. Alors ce serait incroyable de l’affronter. Mais avant de penser à ça, je dois m’assurer de faire l’équipe», a souligné le jeune homme.

On a beaucoup parlé de la modestie de Bedard au fil des dernières semaines. En voici une belle preuve.