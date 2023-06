Québec, ville gourmande: il y a un nouveau chef au Château Frontenac et son menu gastronomique fait rêver

Un nouveau chef de 31 ans vient de prendre les commandes du restaurant phare du Château Frontenac, Le Champlain, et propose un menu gastronomique audacieux où le moderne côtoie les traditions ancestrales.

Il s’agit d’un retour aux sources pour Gabriel Molleur-Langevin, natif de Québec, qui a passé les cinq dernières années comme chef exécutif au Mousso, à Montréal.

Photo fournie par André-Olivier Lyra

Sa feuille de route est impressionnante et compte plusieurs expériences de travail à l’étranger: au Restaurant Marcon (un trois étoiles Michelin en France), au Noma (à Copenhague) – plusieurs fois sacré meilleur restaurant au monde – et au réputé Fäviken, en Suède.

Ces séjours outre-mer, en plus de nombreux autres voyages, lui ont notamment permis de réaliser l’importance de s’imprégner de la nature environnante pour cuisiner.

Depuis son arrivée au Château Frontenac il y a deux mois, le chef a d’ailleurs noué des liens avec des producteurs de Québec, de l’île d’Orléans, de Charlevoix et même de Kamouraska.

Sa nouvelle carte, lancée la semaine dernière, mise sur des ingrédients locaux de saison: rhubarbe, asperges, morilles, agneau et flétan, entre autres.

Le plaisir avant tout

Le chef a envie de s’amuser, et ça se goûte dans ce menu découverte décliné en cinq ou huit services, aussi offert en version végétarienne – une première pour Le Champlain.

La première mise en bouche, un bonbon de foie gras avec un glaçage au cassis provenant de chez Mona et filles, est époustouflante.

Photo Marianne White

«Je suis content d’arriver à un tel résultat. C’est parfait visuellement, et c’est une bouchée, ou deux, de gourmandise», me raconte le chef, confortablement assis près d’un foyer dans le magnifique restaurant décoré de boiseries, de dorures et de tapisseries.

Le trentenaire détonne dans cet environnement, avec sa queue de cheval et ses airs juvéniles. Mais il s’y sent comme un poisson dans l’eau, prenant plaisir à jouer à l’alchimiste pour élaborer ses recettes.

Sa cuisine est à la fois intuitive et très réfléchie. «Il y a un côté spontané, avec des flashs qui proviennent de mes expériences et que je rassemble, explique-t-il. J’ai des éléments, je vois où je veux aller dans ma saveur et j’assemble de manière instinctive. J’en mets un petit peu, j’en rajoute, je joue avec les éléments jusqu’à temps que je trouve une belle balance.»

De la haie de cèdres!

Prenons par exemple le cas du flétan qui est offert au quatrième service. Ce n’est même pas le poisson qui a inspiré l’idée de départ. «Je suis parti du céleri-rave. Je voulais apporter une certaine amertume, plus loin dans le menu», dit-il. Il y a marié le flétan, qui est de saison, et a concocté un beurre au thym citronné ainsi qu’une sauce au tournesol et à l’huile d’aneth. Le résultat est «insane», jure-t-il. Et je lui donne raison, c’est un accord réussi!

Photo Marianne White

Au sixième service, il nous déconcerte avec un kombucha de griottes servi sous forme de glace et posé sur un crémeux au thuya. Ce dernier a été fait, croyez-le ou non, à partir de retailles de haie de cèdres fraîchement coupée par un membre de sa brigade.

Photo Marianne White

Le chef voulait le revaloriser et l’a infusé et turbiné pour en rehausser les saveurs. «On peut s’éclater, on est presque sans limites, lance-t-il. J’aime les choses simples, qui contiennent des surprises.» C’est surprenant à souhait, mais ça se marie très bien au reste!

Autre singularité, le chef fait un clin d’œil à ses expériences scandinaves avec un cracker créé à partir de farines éclatées du boulanger François Borderon. Sa version revisitée d’un classique ancestral est servie au centre de la table avec une délicate mousse aux champignons.

Capitale gastronomique

De retour à Québec après un hiatus de 10 ans, le chef Gabriel veut contribuer à faire de la capitale une destination gastronomique.

«Je reviens avec un bagage, une vision. Pour moi, je suis dans une nouvelle ville. Ce ne sont plus les mêmes commerces, les mêmes restaurants. Ç’a évolué, constate-t-il. Je pense qu’on est dans une certaine apogée de la gastronomie à Québec. Moi, je veux faire partie de cette effervescence-là!»

Voici le menu découverte 8 services du chef Gabriel Molleur-Langevin

Bonbon de foie gras avec glaçage au cassis

Pétoncle cru, laqué au miso de Massawipi

Photo Marianne White

Consommé de bœuf au chaga, huile de foin brûlé et langue de bœuf

Photo Marianne White

Flétan sauce au tournesol, céleri-rave, asperges, morilles et capucines

Agneau avec jus au beurre noisette, pleurotes

Photo Marianne White

Kombucha de griottes, crémeux au thuya

Rhubarbe confite, ganache au miel d’Anicet, camomille

Photo Marianne White

Mignardises

Photo Marianne White

Le menu huit services est à 189$ et la version cinq services est à 119$. Il faut compter respectivement 159$ ou 105$ pour l’accord avec les vins.