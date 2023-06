Rage au volant : Cinq conseils pour éviter le pire sur la route

On voit de plus en plus de cas de rage au volant sur les routes du Québec, mais comment peut-on agir lorsqu’on est confronté à ce genre de situation?

Voici six conseils à suivre pour éviter le pire sur la route :

1. Planifier ses déplacements et gérer l’ambiance de son véhicule

Éviter la rage au volant commence d’abord et avant tout par soi-même. En effet, on ne peut contrôler les émotions d’autrui, mais on peut contrôler les siennes afin d’éviter de s’enrager sur la route.

Gérer son temps et planifier ses déplacements sont de simples gestes qui permettent d’éviter la presse pour arriver à l’heure. De plus, de la musique et une température agréable dans l’habitacle aident à gérer son stress et son anxiété.

2. Éviter les distractions

Souvent, les gens vont se fâcher de voir les autres être distraits au volant.

«Nous savons que la distraction au volant a augmenté et que cela a tendance à frustrer les autres conducteurs et que la frustration va de pair avec l’agressivité, alors vous pouvez voir comment cela pourrait déborder», a expliqué à Global News Tracy Vaillancourt, professeure à l’Université d’Ottawa et présidente de la «International Society for Reseach on aggression» (ISRA).

Ainsi, en plus d’éviter les accidents, on évite les ennuis avec les autres automobilistes.

3. Ne pas prêter des intentions mauvaises

Il faut cesser de penser que les personnes font exprès de nous couper et le prendre personnel.

«Au lieu de supposer immédiatement que la personne avait une intention hostile, si nous la recadrons et reconnaissons qu’elle a peut-être simplement commis une erreur, alors nous n’allons pas être si offensés par cela», a ainsi précisé Mme Vaillancourt.

4. Attention aux autres

Lorsqu’on conduit, il faut faire attention à son environnement, mais aussi aux autres conducteurs.

«[Ainsi], si vous voyez que quelqu’un conduit de façon erratique ou qu’il essaie de contrarier les autres conducteurs, ralentissez, reculez, quittez cette route. Vous n’êtes pas obligé de vous engager», a mentionné Julie Christiansen, psychologue en Ontario, en entrevue avec le Global News.

5. Ne pas avoir peur de contacter la police

Il ne faut pas oublier qu’en cas de débordement les autorités sont là pour calmer le jeu. C’est pourquoi il faut appeler le 911 si vous sentez que votre sécurité est compromise, a tenu à rappeler Mme Vaillancourt.