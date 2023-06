Repêchage de la LNH: reculer avec le cinquième choix pourrait être une stratégie payante pour Kent Hughes

NASHVILLE | À quelques heures de la première ronde du repêchage, le mystère demeure entier sur les intentions du Canadien de Montréal avec son cinquième choix au total. Une chose semble claire, toutefois: les actions de Kent Hughes auront un impact immense sur la suite du repêchage.

«À l’heure où on se parle, on a encore le cinquième choix, mais on est ouvert à tout», mentionnait le DG du Tricolore, mardi après-midi, lors d’une mêlée de presse.

Tout le monde attend de savoir ce que fera le Tricolore avec sa cinquième sélection. En matinée, l’informateur oeuvrant pour le site Daily Faceoff Frank Seravalli mentionnait que le Tricolore jonglait avec cinq offres pour son premier choix. De son côté, Eliotte Friedman de Sporsnet révélait que plusieurs équipes avaient le sentiment que Kent Hughes était prêt à reculer de quelques rangs.

L’effet domino

Kent Hughes possède une carte intéressante dans sa poche et plusieurs s’attendent à ce que le repêchage commence véritablement au rang du Canadien.

À moins d’une énorme surprise, les quatre premiers joueurs choisis devraient être, dans l’ordre ou le désordre, Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith. Ce qui laisse techniquement au Canadien l’option de repêcher le talentueux, mais énigmatique russe Matvei Michkov.

De plus en plus de gens dans les cercles de la LNH ne croient pas à cette possibilité et Hughes pourrait profiter de cette situation pour échanger son choix à une équipe intéressée par Michkov, mais repêchant quelques rangs plus loin.

Un recruteur bien informé mentionnait récemment au Journal que les deux principales équipes intéressées par Michkov étaient les Flyers de Philadelphie, qui choisissent au rang sept, ainsi que les Capitals de Washington, qui parlent tout juste après, au huitième rang.

Des joueurs intéressants

Si le Canadien n’est effectivement pas intéressé par Michkov, qu’il a rencontré mardi à Nashville, reculer pourrait devenir une stratégie payante.

Les noms de plusieurs autres joueurs ont été associés au Canadien depuis quelques semaines: les attaquants Ryan Leonard, Dalibor Dvorsky et Zach Benson ainsi que le défenseur David Reinbacher.

En reculant de quelques rangs, le Canadien pourrait mettre la main sur le joueur qu’il convoite, tout en ajoutant à sa banque potentiellement un autre choix élevé. Mais ça, ça voudrait aussi dire qu’ils prendraient le risque de voir Michkov débarquer et dominer dans la LNH à la fin de son contrat en Russie.

Alors, Michkov ou ne pas Michkov? Telle est la question.