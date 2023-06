Repêchage de la LNH: le Canadien de Montréal pourrait réserver une (autre) surprise

Si le passé est garant de l’avenir, le Canadien de Montréal pourrait très bien surprendre plusieurs de ses partisans, mercredi soir, dans le cadre du repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Détenteur du cinquième choix au total, le CH a de nombreuses options sur la table concernant le joueur pouvant être sélectionné à ce rang. Les noms des attaquants Matvei Michkov, Will Smith et Ryan Leonard circulent largement, tout comme celui du défenseur David Reinbacher. Et pourquoi pas le Slovaque Dalibor Dvorsky?

Une transaction impliquant ce cinquième choix serait surprenante de la part du directeur général Kent Hughes, mais ce n’est pas non plus impossible.

À propos du passé récent, il faut se rappeler que le Canadien en avait surpris plusieurs en optant pour l’attaquant slovaque Juraj Slakfovsky, au lieu de choisir Shane Wright avec le premier choix au total en 2022. Wright avait finalement glissé jusqu’au quatrième échelon, non sans qu’on imagine, pendant un instant, que le Tricolore avait conclu une transaction pour réaliser un coup double.

Or, Hughes avait plutôt réalisé deux échanges pour envoyer Alexander Romanov aux Islanders de New York et acquérir l’attaquant Kirby Dach, en provenance des Blackhawks de Chicago.

Les surprises, bonnes ou mauvaises, ont également marqué les années précédentes. En 2021, Marc Bergevin faisait preuve d’audace et soulevait surtout la controverse en appelant le défenseur Logan Mailloux au 31e échelon.

Caufield avait glissé jusqu’au 15e rang

La sélection de Kaiden Guhle, au 16e rang en 2020, était possiblement la plus logique des récentes années, tandis que l’année précédente, l’attaquant Cole Caufield avait étonnamment glissé jusqu’à la 15e place de la première ronde, derrière le défenseur Cam York (Flyers de Philadelphie), entre autres. Bergevin n’avait eu qu’à cueillir le fruit.

Faut-il finalement rappeler le repêchage de 2018? Bien des partisans du Canadien avaient entouré le nom de Brady Tkachuk, mais l’organisation montréalaise avait plutôt jeté son dévolu sur le Finlandais Jesperi Kotkaniemi au troisième rang. Les Sénateurs d’Ottawa avaient suivi en appelant Tkachuk.

Bref, les amateurs de Montréal ne sont pas à une surprise près dans le cadre du repêchage de la Ligue nationale de hockey. La soirée pourrait être fertile en émotions. Si l’encan débute aux alentours de 19 h, la couverture commence dès 17 h 30 sur les ondes du réseau TVA Sports.