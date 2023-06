Repêchage LNH: le défenseur David Reinbacher est le choix du CH au 5e rang

NASHVILLE | Carey Price, ancien cinquième choix au total au repêchage de 2005, a grimpé sur l’estrade au Bridgestone Arena pour présenter le cinquième choix de cette cuvée de 2023.

Price a entretenu le mystère sans trop le vouloir en ayant un trou de mémoire.

« David », a-t-il dit avant de céder la parole à son directeur général, Kent Hughes.

Hughes a complété la phrase en identifiant David Reinbacher comme l’homme de confiance du Canadien.

« C’était un petit choc, pour être honnête, a raconté Reinbacher avec un énorme sourire dans le visage. Ils ont dit que c’était une blague, que c’était planifié. Je suis juste content d’avoir été sélectionné par le Canadien. »

« C’est un sentiment incroyable, je peine encore à y croire, a-t-il poursuivi. C’est un immense honneur de porter le chandail d’une telle organisation. »

Un défenseur complet

Reinbacher, un défenseur droitier, a porté les couleurs de l’équipe de Kloten l’an dernier en Suisse. Originaire de l’Autriche, le jeune de 18 ans a récolté 22 points (3 buts, 19 passes) en 46 matchs.

De l’avis de plusieurs recruteurs, Reinbacher représentait le meilleur espoir parmi les défenseurs pour cet encan de 2023.

« Oui, je veux montrer que je représentais le bon choix comme premier défenseur à ce repêchage, a lancé l’arrière de 6 pi 2 po et 194 lb. Il s’agira d’une motivation de plus. Je dois maintenant retourner au travail. J’enfilerai mes bottes. »

Très charismatique en entrevue, Reinbacher a dit qu’il se doutait qu’il serait le choix du CH après des entrevues positives à Buffalo lors du camp d’évaluation et à Nashville.

« Je pense que j’ai charmé le Canadien puisque je suis un défenseur qui sort bien la rondelle de son territoire, a-t-il expliqué. Je peux alimenter des gars offensifs de la manière dont je patine avec la rondelle. Je suis calme avec la rondelle, je suis un bon patineur et je suis grand. »

L’Autrichien a identifié Roman Josi comme son modèle. À sa sortie du podium, il a croisé le capitaine des Predators de Nashville.

« J’étais vraiment impressionné, j’avais les larmes aux yeux. C’est mon idole depuis que je suis petit, j’essaie de modeler mon jeu sur le sien. Il m’a dit de profiter du moment. »

Getty Images via AFP

Record égalé

Reinbacher a écrit une petite page d’histoire pour le hockey autrichien. Il a égalé la sélection la plus hâtive pour un Autrichien au repêchage. En 2003, l’ailier Thomas Vanek avait aussi connu son sort au cinquième rang avec les Sabres de Buffalo.

« C’est un bel honneur pour moi, on peut maintenant associer mon nom à celui de Vanek, c’est surréel, a-t-il souligné. Ça me rend fier d’être autrichien et de montrer aux jeunes que c’est possible d’être repêché aussi haut. »

Sur le plan contractuel, Reinbacher a encore une saison avec son équipe à Kloten dans la Ligue nationale A, le meilleur circuit en Suisse. Quand on lui demande s’il croit en ses chances de se retrouver dans la LNH à l’automne, il n’a pas hésité une seule seconde.

« Oui, c’est mon objectif, a-t-il répliqué. Mais j’ai aussi besoin de temps pour me développer. Je ne connais pas les plans du Canadien pour moi. Je leur parlerai. Si la Ligue américaine représente la bonne option, je suis ouvert à cette possibilité également. On verra. Je peux aussi retourner en Suisse. »

Pas de Michkov

On le prédisait depuis déjà quelques jours. Mais le CH n’a pas osé parier sur Matvei Michkov. Aux yeux de l’organisation, il y avait trop de drapeaux rouges dans le dossier Michkov. Les Flyers de Philadelphie ont parié sur Michkov avec le septième choix.