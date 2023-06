«Le cyclisme est trop dangereux» : le Canadien Michael Woods ébranlé par la mort d’un collègue juste avant le Tour de France

Sans vouloir pointer du doigt la jeune génération, Michael Woods estime que le cyclisme est trop dangereux actuellement.

« Tu sais que tu peux mourir en course », explique Woods, qui n’est pas déçu d’avoir raté le Tour de Suisse, où est mort Gino Mäder.

« Je ne peux pas juger. Moi aussi j’étais un problème quand j’ai commencé », a-t-il ajouté en référence à ses propres lacunes de pilotage.

« J’ai connu Gino Mäder. Il était très agréable. J’ai pensé beaucoup à ça même si je n’y étais pas. Si nous ne changeons rien, un autre coureur va mourir dans les prochaines années », affirme le Canadien qui plaide pour une meilleure sécurité.

Même si le décès de Gino Mäder risque de rester longtemps dans la mémoire des cyclistes, Hugo Houle croit pour sa part que le peloton roulera encore à tombeau ouvert dès le début du Tour de France.

Aussi forte soit l’image, rien n’y paraîtra, assure le Québécois, présent au Tour de Suisse lors de la mort du cycliste suisse.

« C’est sûr que ça va rester. Mais sur le Tour de France, ça va courir encore le gaz au fond. Personne ne va être sur la retenue malgré cet accident. Je m’attends à des courses absolument normales dès le départ même si ça reste des moments marquants qui se produisent peut-être une fois aux dix ans », explique Houle.

Après l’annonce de la mort de Mäder, les cyclistes ont vécu deux journées très pénibles émotionnellement.

Se rappeler les risques

Une réflexion sur les risques encourus a rapidement surgi.

Depuis les années 60, une cinquantaine de coureurs ont perdu la vie en course. Pour les fans de plus de 40 ans, l’image de Fabio Casartelli gisant recroquevillé dans une mare de sang en 1995 sur le Tour de France est toujours horrifiante. Cette photo ne serait peut-être pas publiée en 2023.

« Je n’ai pas plus de craintes, mais c’est un rappel de notre vulnérabilité. Il y aura toujours des risques, mais les coureurs sont aussi les ultimes patrons des risques. Par le passé, il y avait un peu plus de règles non écrites. Le respect était un peu plus fort », ajoute l’athlète de 32 ans.

Des descentes dangereuses

Dans ce débat, le positionnement de la ligne d’arrivée a été dénoncé. La fatalité ne peut être écartée non plus puisqu’une descente à près de 100 km/h ne sera jamais sécuritaire.

« Notre sport est très dangereux. À 100 km/h, si tu passes droit, tu voles un bout avant d’atterrir. L’image pour les premiers secouristes ne devait pas être agréable », termine Houle, qui n’a pas manqué de souligner qu’il y avait une descente à la fin de l’étape qu’il a remportée à Foix.

DEPUIS 1967, UNE CINQUANTAINE DE CYCLISTES SONT MORTS EN COURSE UN PEU PARTOUT SUR LA PLANÈTE. EN VOICI QUELQUES-UNS.

2023 | Gino Mäder, chute, 5 e étape du Tour de Suisse

Gino Mäder, chute, 5 étape du Tour de Suisse 2019 | Bjorg Lambrecht, chute, 3 e étape du Tour de Pologne

Bjorg Lambrecht, chute, 3 étape du Tour de Pologne 2018 | Michael Goolaerts, chute, Paris-Roubaix

Michael Goolaerts, chute, Paris-Roubaix 2017 | Chad Young, chute, Tour of the Gila

Chad Young, chute, Tour of the Gila 2016 | Antoine Demoitié, chute et collision avec une moto, Gand-Wevelgem

Antoine Demoitié, chute et collision avec une moto, Gand-Wevelgem 2011 | Wouter Weylandt, chute, 3 e étape du Tour d’Italie

Wouter Weylandt, chute, 3 étape du Tour d’Italie 2004 | Tim Pauwels, chute et arrêt cardiaque, épreuve de cyclocross

Tim Pauwels, chute et arrêt cardiaque, épreuve de cyclocross 2003 | Andrei Kivilev, chute, 2 e étape de Paris-Nice*

Andrei Kivilev, chute, 2 étape de Paris-Nice* 2000 | Nicole Reinhart, chute à Arlington

Nicole Reinhart, chute à Arlington 1999 | Manuel Sanroma, chute, 2 e étape du Tour de Catalogne

Manuel Sanroma, chute, 2 étape du Tour de Catalogne 1995 | Fabio Casartelli, chute, 15 e étape du Tour de France

Fabio Casartelli, chute, 15 étape du Tour de France 1987 | Michel Goffin, chute, Tour du Haut-Var

Michel Goffin, chute, Tour du Haut-Var 1986 | Emilio Ravasio, chute, 1 re étape du Tour d’Italie

Emilio Ravasio, chute, 1 étape du Tour d’Italie 1984 | Joaquim Agostinho, chute, Tour de l’Algarve

Joaquim Agostinho, chute, Tour de l’Algarve 1967 | Tom Simpson, arrêt cardiaque, 13e étape du Tour de France

*Jusqu’au début des années 2000, le casque n’était pas obligatoire. La mort d’Andrei Kivilev a provoqué un changement important en 2003.

Suggestions pour améliorer la sécurité des cyclistes

Une chute dans une descente de col à 100 km/h ne pardonne pas, mais des efforts peuvent être faits pour améliorer la sécurité des cyclistes. Lors de l’ultime descente vertigineuse du col de l’Albula, le Suisse Gino Mäder a été retrouvé inconscient au bas du ravin.