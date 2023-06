Une rencontre de ministres libéraux avec Shell suscite la grogne du NPD et des écologistes

Une rencontre entre deux ministres fédéraux et des membres de la direction de la multinationale pétrolière Shell a valu à ceux-ci railleries et consternation de la part du NPD, du Parti vert et de plusieurs groupes écologistes.

Sur Twitter mardi, le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne s’est dit «ravi d'accueillir au Canada avec Jonathan Wilkinson [ministre des Ressources naturelles] la 1re réunion mondiale du conseil d'administration de Shell».

«Avec une présence forte et historique dans notre pays, Shell est notre partenaire fiable. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à l'économie verte de demain», a-t-il poursuivi.

Avec une présence forte et historique dans notre pays, Shell est notre partenaire fiable. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à l'économie verte de demain. pic.twitter.com/U5OyHcscoV — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) June 27, 2023

Il n’en fallait pas plus pour déclencher les foudres du NPD, qui a souligné dans un communiqué que la rencontre se déroulait «alors que les Canadiennes et Canadiens respirent l’air suffocant des feux de forêt et gardent leurs enfants à l’intérieur pour éviter l’horrible qualité de l’air».

«Au lieu de prendre des mesures pour aider les familles et les communautés à faire face aux terribles conséquences des changements climatiques, les ministres sont occupés à rassurer leurs amis des grandes sociétés pétrolières en leur disant que tout va bien. C’est cette même entreprise qui, en 1988, savait que sa production d’énergie fossile nuisait à l’environnement, mais qui a dissimulé les éléments de preuve», a balancé Charlie Angus, porte-parole néo-démocrate en matière de ressources naturelles.

Son collègue du Québec, Alexandre Boulerice, a accusé les libéraux de faire dans le greenwashing.

«Ça, c’est du greenwashing! Tellement libéral... Ça rappelle Steven Guilbeault qui invite les pétrolières à la maison du Canada à la COP27», a-t-il gazouillé.

Le député faisait ici référence à un événement organisé au pavillon du Canada à la COP27 de Charm el-Cheikh, en Égypte, lorsque le pays a convié six pétrolières canadiennes à s’entretenir avec le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

La nouvelle avait suscité une vive colère à l’époque, et le ministre avait été obligé de se justifier à maintes reprises.

Après avoir annoncé en 2021 qu’elle miserait sur une réduction de production de pétrole 1 à 2% par année d’ici 2030, Shell a reviré sa veste il y a deux semaines en annonçant qu’elle maintiendrait plutôt une production «stable». En 2022, l’entreprise a encore battu des records de profitabilité dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Le nouveau co-chef du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneault, a déploré mercredi que les libéraux soient passés «maîtres dans le langage “inspirant” et non engageant» et qu’ils aiment «passer du temps avec le Big Oil [l’industrie et le lobby pétroliers]».

La Fondation David Suzuki et un porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin, se sont aussi saisis du gazouillis du ministre Champagne.

«Le Canada brûle. Il est consternant de voir des ministres se vanter de leurs relations étroites avec les entreprises responsables du chaos climatique alors que nous avons besoin que le Canada tienne le pétrole et le gaz responsables de leurs émissions», a fait savoir la Fondation David Suzuki.

L’attachée de François-Philippe Champagne, Audrey Champoux, a réagi pour le ministre, mercredi soir.

Le ministre Champagne va continuer de rencontrer les entreprises qui s’engagent à décarboner des secteurs clefs de notre économie, a-t-elle écrit dans un courriel. C’est pourquoi il a accepté de rencontrer des dirigeants de Shell, pour discuter de la décarbonation du réseau ferroviaire et de nouveaux carburants durables dans le secteur de l’aviation.»