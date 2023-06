Wimbledon : pour Gabriel Diallo, ce sera pour une prochaine fois

Le Québécois Gabriel Diallo a vu ses espoirs de participation au tableau principal du tournoi de tennis de Wimbledon s’envoler mercredi, car il a encaissé une défaite en deux manches identiques de 6-4 aux mains de l’Italien Matteo Gigante au deuxième tour des qualifications.

Pour l’athlète de 21 ans et 29e tête de série de l’étape prétournoi, c’est la conclusion d’un parcours ardu à l’All England Club. En première ronde, il a eu besoin de trois sets pour vaincre le Turc Cem Ilkel, 226e joueur de l’ATP. Cette fois, Diallo a trébuché devant la 254e raquette du circuit professionnel qui a toutefois le même âge que lui.

Dans la défaite, le joueur de l’unifolié et détenteur du 140e rang mondial a claqué 11 as. Cependant, il a concédé trois bris et commis 29 fautes directes pendant le match de 1 h 27 min.

Les duels du tableau principal s’amorceront lundi.