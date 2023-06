GROLEAU, Lucille Cliche



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 10 juin 2023, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée dame Lucille Cliche, épouse de feu Louis-Philippe Groleau, fille de feu Gédéon Cliche et de feu Marie-Louise Paré. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Léon (Françoise Groleau), Lauréanne (Marcel Rousseau), Paul (Solange Desruisseaux), Louiselle (Yvon Gosselin), et Lyne ; ses petits-enfants: Sébastien Groleau (Sonia Morin), Stéphane Groleau (Laetitia Boudaud), Kévin Rousseau, David Gosselin (Emilie Lambert Roy), Jérôme Gosselin (Jennifer Rousseau), Audrey Groleau (Antoine Dubé), Simon Groleau et Michaël Vachon (Jessie Daigle) ; ses arrière-petits-enfants : Anaïs et Zoé Gosselin, Anna Groleau, Adèle Gosselin et Louis-Philippe Vachon. Elle était la sœur de feu Valérien (feu Rose-Aimée Groleau), feu Alida (feu Adrien Roy), feu Ange-Aimée (feu Joseph Roy, feu Joseph Carrier), feu Paul-Émile (feu Antoinette Grondin), feu Louis-Aimé (Rollande Maheux), feu Gisèle (feu Thomas-Jacques Groleau) et feu Jeanne (feu Luc Jacques). Elle était la belle-sœur de feu André (feu Yvonne Roy), feu Marie-Rose (feu Conrad Giguère), feu Gabriel (feu Monique Maheux) et feu Thomas-Jacques (feu Gisèle Cliche). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : lundi, jour de la célébration, à compter de 12 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Villa du Moulin ainsi que celui de l'Hôpital de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1) : https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/la-fondation/