HAMEL, Claude



Est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, à la maison Michel Sarrazin de Québec, le 22 juin 2023, à l'âge de 81 ans et 1 mois, M. Claude Hamel, époux de Mme Gisèle Tremblay, demeurant à Québec et natif de Saint-Félicien. Il était le fils de feu M. Émile Hamel et de feu Mme Martine Dallaire. La famille accueillera les parents et amis aule jeudi 29 juin 2023 de 19 h à 21 h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12 h 30.et l'inhumation suivra au cimetière de Saint-Félicien. Outre son épouse Mme Gisèle Tremblay, il laisse ses enfants : Stéphane (Claudine Robertson) et Marie-Claude (Douglas Tetzner); ses petits-enfants : Sabrina, Pierre-Luc, Coralie, Maxime et Lia. Il était le frère de : Lucienne (feu Gilles Lamontagne), feu Marie (Jean-Marie Gagnon), feu Lionel (Cécile Tremblay), feu Paul (feu Aline Potvin, feu Olivine Dallaire), feu Alfred (feu Rollande Perron), feu Thérèse (feu Alphonse Milot), feu Angela (feu Marc Castonguay), feu Françoise (feu Aldège Gagnon), feu Raymond (feu Pauline Truchon), feu Adrien (feu Bernadette Fournier) et feu Marcel (feu Rosemonde Gagnon); le beau-frère de : feu Olivette Tremblay (feu Adrien Dallaire), feu Georges-Henri Tremblay (feu Roberte Dufour), feu René Tremblay (Thérèse Rivard), Gilles Tremblay (feu Estelle Marchand), Thérèse Tremblay (feu Elphège Dallaire), Marguerite Tremblay (Michel Naud), Rita Tremblay, feu Lucien Tremblay (Denise Pilon) et feu Raymonde Tremblay (feu Gabriel Langlais). Également, il laisse ses neveux et nièces et autres parents et amis. Il était Chevalier de Colomb 3e degré. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Fondation Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bur. 124, Québec (Québec) G1S 1C1, (418) 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DONUNIQUE/.