ALLARD, Manon



À son domicile, le 12 juin 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Manon Allard, épouse de monsieur Lauro Vega, fille de feu madame Gisèle Conseiller et de feu monsieur Roland Allard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles par la suite. Elle laisse dans le deuil son époux Lauro Vega; sa fille Jazmin (Félix Gagné); sa soeur Joane; son frère Benoit (Dalila Requena); son oncle André; sa tante Colette; ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux amies et amis au Québec et au Mexique. La famille tient à remercier les infirmières du CLSC- en particulier Nathalie Paré et Dr Marjolaine Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, téléphone : 1-866-343-2262, courriel : info@src-crs.ca, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.