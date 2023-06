FONTAINE, Oscar



À l'Hôpital de Saint-Georges, le jeudi 8 juin 2023, est décédé à l'âge de 80 ans et 2 mois, monsieur Oscar Fontaine, époux de madame Monique Bédard. Il était le fils de feu Antonio Fontaine et de feu Marie-Berthe Nadeau. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :de 13h30 à 15h25.et de là au columbarium du même endroit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique Bédard, ses enfants : Jacky (Charlotte Tanguay) et Nathalie (Martin Nadeau) ; ses petits-enfants : Maxime et Alexandra Fontaine (Michaël Morin), Gabrielle (Gabriel Grenier) et Mathieu Nadeau (Érika Molloy Vallerand) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alexis, Félix, Jade, Samuel, Victor et Léa-Rose. Il était le frère de : feu Louison (Marguerite Bernier), feu Normand (Huguette Vachon), feu Julien (Claudette Vachon), Nicol (Francine Gagné), Clément (Angèle Fortin) et feu Jean-Claude (Claudette Gagné). De la famille Bédard, il était le gendre de feu Archelas Bédard (feu Armoza Gilbert) et le beau-frère de : Lisette (feu André Breton) et feu Gisèle (Bertrand Gilbert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au Dre Anik Tremblay ainsi qu'au personnel de la Maison Catherine de Longpré pour leurs soins extraordinaires. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1.