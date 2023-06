HUDON ST-AMANT, Simone



À son domicile le 9 juin 2023, est décédée à l'âge de 97 ans et 8 mois, dame Simone St-Amant, épouse de feu monsieur Charles-Eugène Hudon. Elle était la fille de feu Léopold St-Amant et de feu Léda Lavoie. Elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 30 juin de 19 h à 22 h etde 11 h à 14 h 30.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Marc-André Dionne), Réjean (Pauline Miville-Deschênes), Marcel (feu Lise Gagnon), Gilles (Diane Robichaud), Rolande (Marc Côté), Claude (Hélène Pelletier), René (Christiane Miville), Mario, Simon (Denise Roy), Ghislain (Julie Laperrière), Pauline (Denis Michaud); ses 22 petits-enfants et ses 25 arrière-petits-enfants, qu'elle chérissait et aimait recevoir avec beaucoup de joie. Elle était la soeur de: feu Léo (feu Marie-Anna Paradis), feu Léda (feu Apolinaire Tremblay), feu Anita (feu Camille Lemieux), feu René (feu Simone St-Pierre, feu Lucile Landry), feu Lucien (feu Agathe Lévesque), feu Roland (feu Marthe Soucy), feu Sylvio (feu Jeannine Bergeron). De la famille Hudon, elle était la belle-soeur de: feu Thérèse (feu Gérard Lévesque), feu Annette (feu Alfred Robichaud), feu René (feu Dolorès Morin, Laure Roy), feu Rodolphe (Marie-Paule Thériault), feu Lucille (feu Patrice Pelletier), feu Rosaire (feu Aline Moreau), feu Paul-Antoine o.m.i., feu Marie-Reine (feu Luc Landry, feu Philippe Thériault, feu Florent Hudon), feu Jeannine (feu Roger Chouinard), feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Baptiste Durand, feu Benoît Drolet), Renald (Fernande Moreau), feu Jean (Monique Lévesque), feu Georges-Henri (Lise Cazes), Roger (Gertrude Lévesque). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des aveugles, 5112, Rue de Bellechasse, Montréal, H1T 2A4 ou à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies.