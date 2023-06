3 millions $ pour l’intelligence artificielle à l’UL

Québec accorde un financement de 3 millions $ sur trois ans à un institut en intelligence artificielle de l’Université Laval afin de poursuivre ses activités menées en collaboration avec plus d’une centaine d’entreprises de la région de Québec.

«C’est important de continuer à soutenir l’intelligence artificielle, entre autres d’un point de vue économique», a affirmé la députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, lors d’un point de presse, jeudi matin.

«On le sait, l’intelligence artificielle a un potentiel immense pour soutenir la compétitivité des entreprises, notamment celles de la région de Québec [...], mais il faut le faire de manière intelligente et responsable», a-t-elle ajouté.

L’Institut intelligence et données, qui a été lancé en 2020, réunit aujourd’hui 70 chercheurs et 20 membres du personnel qui ont collaboré avec près de 150 entreprises depuis sa création.

Ce financement lui permettra de poursuivre ses activités de recherche, de stage et d’accompagnement des entreprises dans leur utilisation de l’intelligence artificielle, s’est réjouie la vice-rectrice à la recherche de l’Université Laval, Eugénie Brouillet.

La Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation prévoit 125 millions $ afin de poursuivre la réalisation de mesures liées à l’intelligence artificielle, dont 3 millions $ seront investis dans la région de Québec.

En réponse à une question d’un journaliste, la députée de Jean-Talon a admis que la capitale mériterait une plus grande part des investissements, alors que la région fait partie des six grands pôles en intelligence artificielle du Canada.

Lors de son allocution, Mme Boutin a déclaré être particulièrement contente de faire cette annonce à Québec «parce que toutes les dernières annonces en intelligence artificielle ont été faites à Montréal». «Je n’ai rien contre eux, mais c’est important de soutenir ce qui se fait à l’extérieur de Montréal», a-t-elle déclaré.

Des entreprises en transformation

De son côté, le directeur par intérim de l’Institut, Denis Laurendeau, fait valoir les bénéfices qui pourront être engendrés par les avancées en intelligence artificielle, notamment pour les entreprises.

À ceux qui pourraient craindre que son utilisation accrue ne mène à des pertes d’emploi, M. Laurendeau rétorque que les enjeux se situent davantage sur le plan de la «transformation» des tâches à accomplir en milieu de travail.

«Le défi, c’est d’amener les gens à en être des utilisateurs, plutôt que d’être remplacés par l’intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier qu’un aspect éthique important, c’est qu’ultimement, il faut toujours que ce soit l’humain qui prend la décision finale», affirme-t-il.

M. Laurendeau rappelle que les craintes étaient semblables lors de l’arrivée de la robotique, il y a une trentaine d’années. «On pensait que les robots allaient remplacer les humains, mais c’est encore moi qui passe l’aspirateur chez nous. Et s’il y en a un qui le passe à ma place, c’est généralement pas bien fait», lance-t-il en riant.

Encadrement réclamé

Concernant les craintes entourant le développement de l’intelligence artificielle de manière plus large, M. Laurendeau reconnaît que l’IA peut «sembler être une menace», mais elle peut être aussi «une accompagnatrice dans la prise de décision dans des environnements de plus en plus complexes», affirme-t-il.

Il faut «encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle par les gouvernements de manière à ce que ce soit utilisé de manière responsable», ajoute M. Laurendeau, qui se dit confiant que les gouvernements y parviendront dans un avenir rapproché.