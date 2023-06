DUMAS, Éliane Vigneault



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Éliane Vigneault, épouse de monsieur Maurice Dumas, fille de feu madame Elisabeth Allard et de feu monsieur Rosario Vigneault. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Simon (Mélanie Auger), feu Éliane et Maryse (Carl Bouchard); ses petits-enfants : Noémie Desmarais, Maxime Dumas, Élisabeth Desmarais et Emanuelle Dumas; ses sœurs et son frère : Madeleine (Robert Soulières), Carmelle (feu Réjean Gagnon), Hélène (André Emond) et Jean-Marc (Thérèse Godbout); les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Éliane. La famille souhaite remercier le personnel soignant de l'hôpital Laval, ainsi que Michelle Auger pour toute leur délicatesse et dévouement auprès d'Éliane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Téléphone : 418 683-1449, site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.