DÉRY, Véronique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juin 2023, à l'âge de 44 ans, est décédée subitement madame Véronique Déry, conjointe de monsieur André Villeneuve. Elle était la fille de monsieur Michel Déry et de madame Hélène Nadeau. Elle demeurait à Boischatel. La famille vous accueillera le lundi 3 juillet de 14h à 17h et de 18h30 à 21h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Véronique laisse dans le deuil ses parents Michel Déry et Hélène Nadeau; ses beaux-parents Maurice Villeneuve et Ghislaine Mailloux; son conjoint André Villeneuve; ses enfants Philip et Samuel Villeneuve; son frère Patrick Déry (Sonia Fradet) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : François Villeneuve (Manon Bélanger), Josée Villeneuve (Pierre-Yves Lévesque) et Frédérique Hébert ; ses neveux et nièces : Olivier Déry (Juliette Morin-Gagné), Justin Villeneuve, Alexis Villeneuve et Antoine Déry ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 Ave Saint-Jean-Baptiste, Québec City, Quebec G2E 6H5https://www.operationenfantsoleil.ca/