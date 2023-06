ROBERGE,Ginette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 13 juin 2023, à l'âge de 78 ans et 1 mois, est décédée madame Ginette Roberge, épouse de monsieur Gérard Jacques, fille de feu Marc Roberge et de feu Jeanne Maheu. Elle demeurait à Saint-Georges. Elle a déjà été présidente des Fermières, fondatrice des Aînés Flyés, impliquée avec Mamie Soleil et la Société Horticulturice Chaudière fleurie. La famille recevra les condoléances aule dimanche 2 juillet de 9h30 à 12h15.sous la direction deElle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Gérard Jacques; ses enfants : Sylvie (Renaud Duquette), Dominic (Vicky Roy), Émile (Marie-France Dupuis), Marc-Antoine (Mélissa Hébert) et Marie-France Jacques; ses petits-enfants : Félix-Antoine, Alexis et Anabelle Jacques, Léo et Simone Jacques, Stella et Philémon Jacques, Maxime Duquette. Elle était la soeur de : Louise, Yolande (Guy Lebel), feu Jean-Marc (Renée Bureau), Josée (Richard Morissette) et Guy Roberge. Elle était la belle-soeur de : Andréa et Francine Jacques (Jacques Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.