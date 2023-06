DUQUET, Michelle



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 mai 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Michelle Duquet, épouse de monsieur Daniel Talbot. Elle était la fille de feu monsieur Richard Duquet et de feu dame Claudette Grégoire. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Daniel, son fils Gary Brochu, les enfants de son époux : Keven Talbot (Audrey Poulin-Pelletier), Sarah Talbot (Mathieu Vaillancourt), son frère Mario Duquet (Diane Duquet), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : Gérald (Nathalie Deladurantaye), Lisette (Fernand Dion), André (Solange Landry), Linda, Guylaine (Gilles Hamel), Maryse (Normand Talbot),Martine (Alain Couette), Manon (Claude Gosselin), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel attentionné de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.lamaisondhelene.org La direction a été confiée à la