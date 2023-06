DORÉ, Florence



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 mai 2023, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Florence Doré, épouse de feu monsieur Fernand Gignac, fille de feu madame Laura Dompierre et de feu monsieur Charles-Borromée Doré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 30 à 12 h.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Angèle Savard), Louise (Claude Rochette) et Nicole (Sylvain Conti); ses petits-enfants : David, Gabriel, Pascale, Myriam, Emmanuel, Raphaël, Michael, Jessica, Marc-André et Alexandre; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Madeleine, Michel, feu André, Doris et feu Francine ; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le CHSLD Côté-Jardin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.