LANGLOIS, Jacqueline



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 12 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Langlois, épouse de feu monsieur Joseph Mercier. Elle était la fille de feu Joseph Langlois et de feu Prudentienne Asselin. Elle demeurait à Beaumont, autrefois à La Durantaye. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Yves Descoteaux) et Gaétan (Johanne Boucher) ; sa petite-fille Marjelaine (Éric Métivier) ; ses arrière-petits-fils : Bryan et James ; ses frères et sœurs : feu Adrien, feu Clément (Dolorès Simard), feu Yolande (feu Benoit Terrien), Yvette (feu Alphonse Roy (Marc Champagne)), Mariette (Jean-Paul Asselin), Pierrette (Philippe Bolduc), Micheline (Gilles Vermette), Benoit (Agathe Théberge) et Marcel (Thérèse Roy) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier : feu Émilienne (feu Arthur Gobeil), feu Thérèse, feu Alice (feu Joseph Blais), feu Jean-Paul (feu Rolande Boutin), feu Gabriel (feu Cécile Lessard), feu Dominic (Denise Vermette), feu Phydime (feu Gisèle Isabelle) et feu Fernand ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Sincères remerciements au personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 10 h à 13 h.