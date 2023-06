5 vins canadiens qui ont tous les atouts des vins de terroir

La semaine dernière, mon collègue Patrick Désy vous parlait de l’essor de notre belle industrie québécoise du vin. En ce 1er juillet, nos projecteurs se tournent vers nos voisins des autres provinces canadiennes, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu’à la Colombie-Britannique.

Le Canada n’est pas encore une puissance vinicole, mais il est de mieux en mieux connu à l’international comme un producteur de vin sérieux – et pas seulement de vin de glace. En fait, par sa situation géographique et climatique, le vignoble canadien a tous les atouts pour devenir une référence en matière de vins de terroir ; des vins de caractère qui traduisent le goût de leur lieu d’origine.

L’Ontario demeure le numéro un canadien avec un vignoble de 7200 hectares. Les cépages rouges comme le pinot noir, le gamay et le cabernet franc se déclinent avec de plus en plus d’élégance dans la péninsule de Niagara, mais le meilleur révélateur des terroirs du « bench » – un long escarpement d’argile et de calcaire qui sépare le lac Ontario du lac Érié – est incontestablement le chardonnay, lequel s’y exprime de multiples façons, plus solaire à Niagara-on-the-Lake, plus tendu et salin dans les terroirs de Beamsville ou Twenty Mile Bench. Le chardonnay se plaît aussi très bien dans le comté de Prince Edward (PEC), quelques heures au sud de Montréal. La vallée de l’Okanagan est, de loin, la plus importante des neuf régions viticoles de la Colombie-Britannique.

Située à l’est de Vancouver et protégée des intempéries par les montagnes, la région jouit d’un climat continental, voire semi-désertique, avec des journées très chaudes et des nuits très fraîches. Les pinot noir, pinot gris et riesling ont trouvé un beau terrain de jeu dans le nord de la vallée, près de Kelowna ; la syrah et les cépages bordelais plutôt dans le sud de la vallée, entre Naramata et Osoyoos.

Enfin, alors que près d’un vignoble canadien sur trois se consacre à leur élaboration, les effervescents pourraient bien devenir le trait d’union entre les différentes régions viticoles du Canada, d’un océan à l’autre. Depuis une dizaine d’années, la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, se présente comme une destination de choix pour les amateurs de vins effervescents fins et complexes.

D’ailleurs, si la route des vacances vous menait dans les Maritimes cet été, vous devez goûter ceux élaborés par le Québécois Jean-Benoît Deslauriers chez Benjamin Bridge. De vrais bijoux !

Cave Spring, Dry Riesling 2021, Niagara Peninsula

Canada 11,5 % | ★★1/2 | $1/2 | 17,50 $

Code SAQ : 14327039

La famille Pennachetti a planté du riesling et du chardonnay dès les années 1970, alors que le vignoble de Niagara misait presque exclusivement sur des cépages hybrides. Leur Dry Riesling est modeste, mais pas moins charmeur et il laisse bel et bien une impression de vin sec en bouche, malgré quelques grammes de sucre. Fruité et acidulé, un peu comme une pomme verte croquante ; un bel accord pour les tacos de poisson.

Guy Lafleur Signature (Tawse Winery), Cabernet Franc 2019, Niagara Peninsula

Canada 13 % | ★★★★ | $$$ | 39,00 $

Code SAQ : 14363507

Le regretté Démon blond avait bien fait ses devoirs avant d’apposer son nom sur une bouteille de vin et son cabernet franc est impeccable. Élaboré par Tawse, l’un des domaines les plus sérieux de Niagara, le vin est mûr, velouté et gorgé de saveurs de fruits noirs et de poivre ; la texture est nourrie par un élevage bien maîtrisé en fûts. Trente minutes en carafe, 20 minutes au frigo et vous vous régalerez.

Quails’ Gate, Rosé 2022, Okanagan Valley

Canada 13 % | ★★1/2 | $$ | 23,05 $

Code SAQ : 14483189

Le rosé de la famille Stewart est très bien ficelé en 2022. Les saveurs fruitées du gamay et du pinot noir se donnent la réplique, celles du pinot gris jouent en subtilité. Le vin est sec, délicat, sans être mince et doté d’une certaine onctuosité qui le rend bien agréable à table.

Mission Hill, Pinot Blanc 2021, Five Vineyards, Okanagan Valley

Canada 13,5 % | ★★★ | $1/2 | 17,20 $

Code SAQ : 300301

Léger comme tout, mais pas insipide (surtout s’il est servi frais plutôt que glacé), le pinot blanc de Mission Hill est un classique et un bel exemple des vins blancs délicatement parfumés, frais et élégants que peut donner ce cépage. Sec et assez gras pour accompagner un carpaccio de pétoncles arrosé d’un trait de jus de citron et d’huile d’olive.

Benjamin Bridge, Piquette, Nouvelle-Écosse

Canada 6,6 % | 250 ml | ★★★ | $$ | 6,25 $

Code SAQ : 15149191

La piquette est une boisson paysanne ancienne, composée traditionnellement de marc de raisins « allongés » d’eau, puis fermenté, avec ou sans ajout de sucre. Celle de Benjamin Bridge mise sur un assemblage de cépages blancs aromatiques, avec une pointe de houblon citra biologique et de sel de la baie de Fundy. Une boisson estivale festive, légère en alcool, originale et savoureuse. Du beau travail !

