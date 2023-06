BERNARD, Diane



À l'hôpital Chauveau, le 13 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Diane Bernard, fille de feu Jeanne D'Arc Blouin et de feu André Bernard. Elle demeurait à Neufchâtel, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 15h et serapar le directeur. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Michelle (Michel Cantin), Nathalie (Jocelyn Desmeules), André (Manon Chantal), Yves (Isabelle Caron), ses petits-enfants : Steeven, Sandy, Jimmy, Francis-James, Lisa, Jean, Xavier, Olivier, Zachary et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants : Emma-Rose, Romy, Milan, Malcom, Dylan, Peyton et Abby, ses soeurs et frères : feu Monique, Claude (feu Denise Lapointe), feu Louise (feu Yvon Pageau), feu Robert (Ghislaine Boutet), Marcel (Ginette Pageau), Sylvie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et amies. Un sincère remerciement au Dre Michèle Lavoie et l'équipe des soins palliatif du CLSC de la Jacques-Cartier et de l'hôpital Chauveau (soins palliatif) pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Chauveau, des formulaires seront disponibles lors des condoléances.