CARRIER, Wilfrid



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Wilfrid Carrier, époux de feu madame Suzanne Martel, fils de feu madame Graziella Buteau et de feu monsieur Alphonse Carrier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,L'inhumation se fera au cimetière de Beaumont. Il laisse dans le deuil son épouse feu Suzanne; ses deux filles Linda (Daniel Bolduc) et France (Denis Laquerre); ses petits-enfants : Andréanne, Étienne (Raphaëlle Nadeau), Stéphanie (Frédérick Belhumeur) et Sébastien; ses arrière-petits-enfants: William, Lauralie et Tristan; ses frères et sœurs : feu Alexandre (feu Aline Martel), feu Alfred (feu Gemma Carrier), feu Marie-Paule (feu Adrien Lageux), feu Émile (feu Thérèse Picard), feu Philippe, feu Rollande (feu Lionel Turgeon), feu André (Jeannine Chabot), feu Gemma (feu Richard Dumont), Patrick (feu Anne-Marie Veer), feu Eugène, Irène, Denise (feu Camille Gagnon) et Gaétan; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marie-Emma (feu Philippe Rhéaume), feu Laurey (Marie-Laure Laliberté), feu Rita (feu François Fournier), feu Lucien (feu Thérèse Nadeau), feu Yves (Annette Poiré), feu Émile et feu Nicole (feu Claude Théberge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour toutes les attentions, l'accompagnement et les soins d'une grande bienveillance et d'une grande humanité prodigués à notre père qui leur a donné toute sa confiance à la fin de son chemin de Vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, site web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.