PROULX, Marguerite



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 juin 2023, à l'âge de, est décédée madame Marguerite Proulx, épouse de feu monsieur Guy Lachance, fille de feu monsieur Louis Proulx et de feu madame Corinne Blais. Elle demeurait à Québec.suivi de la mise en terre de ses cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 heures pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie, Esther (Pierre Samson) et Matthieu Lachance (Sophie Le Bigot); ses petits-enfants : Kim et Sophie Sgobba (Samuel Gingras), Étienne (Romy Gingras) et Marie-Louise Samson (Lassana Traoré), Raphaëlle et Ophélie Lachance; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Amalya Paï, Margot et Édène Malik; ses belles-soeurs : Monique Fyfe (feu Pierre Proulx) et Fernande Beaumont (feu Gilles Lachance); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la dernière de sa fratrie, elle est allée rejoindre tous ses frères et soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G1J 0H4 (tél.: 418-525-4385).