FOURNIER, Françoise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 16 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, Madame Françoise Fournier, fille de feu Léon Fournier et de feu Nelly Lacasse. Elle était la conjointe de Monsieur Jean-Nicole Rodrigue et demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants : Patrick Chailler, Stéphane Chailler (Jackie Lévesque), Suzanne Chailler (Steve Soucy), ses petits-enfants : Kévin, Léa, Dylan, Mégane, et Camille, ses arrière-petits-enfants : Thalie et Léonie, sa sœur Hélène Fournier, son frère Émile Fournier (Sharon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison de Soins Palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/ . Des Formulaires seront disponibles au salon. La famille recevra les condoléances au salonle vendredi 30 juin de 19h à 21h et le samedi 1 juillet 2023 de 9h à 13h15.