AUBÉ, Jean-Guy

À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 30 avril 2023 est décédé à l'âge de 75 ans et 11 mois, monsieur Jean-Guy Aubé époux de dame Ghyslaine Pelletier. Il était le fils de feu Maurice Aubé et de feu Laurette Pouliot. Il demeurait à Beloeil et autrefois à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h 30 à 13 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Ghyslaine; ses enfants : Patrick (Sonia Taillon), Kerry (Annie Breton), Dave (Véronique Beauchemin) et leur mère Maureen Kelly; les enfants de son épouse, Marie-Claude et Geneviève Caron; ses petits-enfants: Sandrine, Alexandre, Jordan, Raphaël, Annabelle, Léonard, Alice, Guillaume, Maxime, Alexia et Amélia; ses soeurs et son beau-frère Denise et Colette (feu Denis Dubois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier: Denis (feu Denise Déry), Claude (France Bussière), Micheline (Michel Truteau), Gaétane (Richard Alain), Daniel (Hélène Dumais), Marcel (Louiselle Gagnon), Sylvain (Astrid Reimann), Alain (Maryse Pelletier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les médecins et les membres du personnel soignant de l'hôpital Pierre-Boucher pour leur dévouement et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Don en ligne: www.fondationhpb.org.